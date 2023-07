Teatro Defondo rechaza representar 'Orlando' gratis y Ayuntamiento Valdemorillo lamenta "tratamiento mediático" sufrido

Una manifestación convocada por Asociación Feminista ValdeNava mostrará este sábado su rechazo a la cancelación de la obra de Virginia Woolf



Teatro Defondo ha rechazado representar la obra 'Orlando', de Virginia Woolf, gratis como le ha ofrecido el Ayuntamiento de Valdemorillo y éste ha lamentado el "tratamiento mediático" sufrido tras las acusaciones de "censura" realizadas por la compañía, el cual ha calificado de "ideológico".

La Compañía Teatro Defondo denunció en junio el "veto ideológico" y la "censura política" tras la cancelación de la versión que iban a llevar a cabo en Valdemorillo de 'Orlando' de Virginia Woolf, un clásico de la literatura en el que la escritora aportó una visión crítica sobre el papel asignado a la mujer y abordó temas como la homosexualidad o la sexualidad femenina, una decisión que el equipo de Gobierno de PP y Vox achacó a motivaciones económicas al tiempo que negaba cualquier tipo de censura.

Tras ello, el pasado 6 de julio la compañía, encabezada por su productor, Pablo Huetos, se reunió con responsables municipales en un encuentro en el que el Consistorio ofreció a Teatro Defondo representar 'Orlando' en Valdemorillo "en los términos que había planteado

públicamente" la compañía, es decir, según sostiene el Ayuntamiento, "de forma gratuita".

A través de un comunicado, el Gobierno municipal ha señalado que la compañía "rechazó" esta propuesta, tras lo que ha reivindicado que "lo único que tiene de ideológico todo este asunto" es "el tratamiento mediático que se le ha querido dar".

Por su parte, la compañía ha achacado esta propuesta a una posible preocupación del Ayuntamiento "por la movilización civil" generada tras la polémica a cuenta de la cancelación de 'Orlando' y ha defendido su decisión de decir "no" a la oferta de "trabajar, pero gratis, y para un consistorio que censura", según ha respondido en sus redes sociales.

También en sus redes, la compañía ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada para este sábado, 15 de julio, por la Asociación Feminista ValdeNava para rechazar la cancelación de la obra. La marcha arrancará a las 11.00 horas en la explanada de la Casa de la Cultura de Valdemorillo y finalizará en la plaza de la Constitución de la localidad.

En la convocatoria, la organización justifica la propuesta "contra el veto ideológico" de Vox y PP a la adaptación de la obra de Woolf realizada por Teatro Defondo.

POLÉMICA POR LA SUSPENSIÓN

Según explicó la compañía cuando comenzó la polémica, el nuevo equipo de Gobierno de PP y Vox suspendió la función de 'Orlando' prevista para el 25 de noviembre dentro del Festival 7 Villas de la Comunidad de Madrid alegando que se trata de una "decisión del equipo de Gobierno".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Valdemorillo se precisó que la obra no estaba en la programación todavía y que su cancelación no se debe sino a una "falta de consignación presupuestaria". "No se ha suspendido nada porque no estaba programada", aseveraron.

Además, detallaron que el Consistorio tiene un presupuesto prorrogado y que no se dispone de partidas tampoco para otras actividades como el cine de verano. "No tiene otro motivo", han señalado.

A pesar de esta explicación, la compañía negó que el motivo pudiera ser económico que "el caché del espectáculo ofertado al Ayuntamiento era muy inferior al habitual, al inscribirse dentro de las actividades del Festival 7 Villas", como tampoco que fuera ni artístico, ya que se trata de un espectáculo que ha realizado "más de 100 funciones por toda España con una acogida inmejorable".

Por todo ello, apuntó a "un caso de veto ideológico" por parte del Consistorio, apuntando hacia la nueva concejala de Cultura, Victoria Amparo Gil (Vox), ya que "el protagonista de la función pasa de ser un hombre a ser una mujer y denuncia las diferencias que esto significa".