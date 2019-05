Telemadrid celebrará debate el 19 de mayo con todos los candidatos a la Comunidad menos Errejón

Publicado 08/05/2019 14:18:38 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Telemadrid organizará y emitirá el próximo domingo 19 de mayo el primer debate con los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, justo una semana antes de las elecciones autonómicas del 26-M, aunque no podrá estar finalmente el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón.

De este modo, sí que participarán Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Ignacio Aguado (Ciudadanos), Isabel Serra (Podemos) y Rocío Monasterio (Vox), que debatirán en la cadena pública a partir de las 22.00 horas.

Fuentes del ente público han señalado a Europa Press que la reunión con los partidos se ha cerrado esta misma mañana y que finalmente se ha decidido celebrar el domingo 19, justo una semana antes de las elecciones. En los próximos días se conocerán más detalles sobre el debate en cuanto a su duración o sobre quién se encargará de moderarlo.

La ausencia de Errejón se debe a la decisión de la Junta Electoral Central de considerar a Más Madrid como nueva formación, lo que no le permite participar en los debates como el resto de partidos con representación en las instituciones tras participar en comicios. Vox lo puede hacer tras haber obtenido diputados en el Congreso el pasado 28 de abril.

Lo que no habrá será debate con los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, precisamente, por la misma razón. Más Madrid, la formación por la que se presenta la actual alcaldesa, Manuela Carmena, no puede participar en el mismo al considerarse también nueva. El ente entendió que no se podía celebrar un debate con candidatos al Ayuntamiento sin la actual regidora.