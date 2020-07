Trabajadores de Airbus se manifiestan en Getafe (Madrid) y anuncian un otoño "muy caliente"

GETAFE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de trabajadores de Airbus se han manifestado este jueves desde la puerta de la empresa hasta la plaza del Ayuntamiento de Getafe donde han anunciado un otoño "muy caliente" en defensa de sus empleos, ya que se prevé que los despidos afecten a 455 trabajadores de la división de Defensa y 275 en la de Comercial en la planta de Getafe.

La manifestación ha estado encabezada por el presidente del comité interempresas de Airbus, Francisco San José, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que sujetaban una pancarta en la que se podía leer 'Por el empleo y el futuro aeroespacial. ¡Sector estratégico ya!'.

Francisco San José ha manifestado que "este es un sector estratégico y esencial que genera riqueza y valor añadido, y que tiene que ser el motor de recuperación económica del país, ya que no se pueden volver a cometer los errores del pasado y apostar por sectores que se ha visto claramente que en un momento de crisis como el actual no han sido suficientes para salir del abismo".

Según San José, "existen alternativas así que, si se quieren sentar en una mesa de negociación con lealtad y transparencia y con propuestas, nos encontrarán en la misma", por lo que ha pedido que "Pedro Sánchez encabece y lidere la mesa de negociación y que apueste por un plan para el sector que garantice las capacidades y competencias para los próximos 20 años".

En su opinión, "hoy no ha sido un día cualquiera, sino un día muy importante que no es el final de nada", ya que van a continuar con las movilizaciones, "y si esto no se resuelve habrá un otoño muy caliente en el que se defenderán los puestos de trabajo".

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que "miles de personas han salido hoy a la calle para defender los puestos de trabajo en Airbus y para reclamar que hay que aprovechar la oportunidad de que el sector aeroespacial se convierta en un eje estratégico en el país".

"No estáis solos, hoy Getafe os abraza y toda la ciudad está a vuestro lado en la lucha por vuestros empleos, por lo que le pedimos a las administraciones regional y nacional que apoyen a la industria de nuestra ciudad", ha señalado la alcaldesa en su intervención al finalizar la manifestación.