Trabajadores de Ifema se concentran en Cibeles contra un ERTE "mal planteado" y que "no debería haberse permitido"

Reiteran que ante la previsión de la celebración de, especialmente Fitur, se necesita "el 100% de la gente"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Ifema se han manifestado este viernes a las puertas del Palacio de Cibeles para exigir que se retire el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que ha afectado a los 400 empleados de la plantilla, por estar "mal planteado" y porque "no debería haberse permitido" ya que la empresa "no está en riesgo de quiebra económica".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Ifema, Carlos Rodríguez, ha explicado que la concentración también se ha llevado a cabo para exigir que se cumplan los acuerdos aprobados en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y que pasan por pagar "un precio justo" por el hospital de campaña que se instaló en el recinto, así como respetar una moratoria para evitar el cierre de Ifema.

En esta línea, el secretario general de CC.OO. para el ente y miembro del comité de empresa, Carlos Rosillo, ha afeado tanto al Gobierno local como al autonómico que "manden al segundo motor económico de la región a un ERTE" y que sea el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien se haga cargo de las nóminas de los empleados cuando la empresa "tiene 80 millones en Tesorería y una proyección de actividad muy grande".

Así, ambos hay coincidido en recalcar que, ante la previsión de la celebración de diferentes ferias a lo largo de las próximas semanas y, especialmente, de cara al evento sobre turismo, Fitur, se necesita "el 100% de la gente para cumplir y hacerlas bien" ya que, con la situación actual, no son capaces de cumplir con los servicios mínimos.

Por su parte, los máximos dirigentes de los sindicatos UGT y CC.OO. en Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, han señalado que este ERTE podría estar vinculado con un impago de diez millones de euros por parte de del Gobierno de la región, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

"La Comunidad de Madrid usó cuatro pabellones que le daría un beneficio de 36 millones de euros a Ifema, pero que lo dejaron en doce. Si no pagan esos 10,5 millones de euros puede entrar en pérdidas Ifema y nos tememos que haya un interés oculto para privatizarlo", ha subrayado Reillo.

A este respecto, Cedrún ha trasladado también sus dudas sobre la capacidad para hacer este ERTE teniendo en cuenta que se trata de una empresa pública, quienes tienen "otras fórmulas para abordar el supuesto de tener pérdidas" y ha apuntado que "el año pasado se acabó con un déficit de diez millones de euros, que es no lo que no pagó Ayuso, así que si paga la deuda no acabarán en número rojos".

RESPALDO POLÍTICO

Esta concentración ha contado también con la presencia de la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Enma López, y del diputado de la Asamblea de Madrid, Carlos Carnero. Ambos han mostrado su apoyo a los trabajadores de Ifema y han recalcado que el ERTE es "injusto.

Por su parte, López ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "mire para otro lado mientras Ayuso no paga las facturas del hospital milagro" y le ha recordado su responsabilidad en este sentido.

"El ERTE podría haberse evitado si la Comunidad hubiera pagado todas las facturas que debe, si la Comunidad o el Ayuntamiento hubieran hecho las aportaciones que los estatutos le permite. Consideramos que cuanto antes se retire, mejor", ha zanjado Carnero.