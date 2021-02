Trabajadores de Ifema iniciarán manifestaciones en Sol el 26 de febrero para mostrar su rechazo al ERTE

Alertan de la dificultad de organizar ferias como Fitur por no tener el "suficiente" personal para ello

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Ifema iniciarán manifestaciones el próximo 26 de febrero en la Puerta del Sol, que irán desarrollando los viernes siguientes frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y en Cibeles para mostrar su rechazo al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por la empresa.

El presidente del comité de empresa de Ifema, Carlos Rodríguez, ha explicado en rueda de prensa que los sindicatos rechazan esta decisión llevada a cabo por la empresa porque Ifema es "el motor económico de Madrid" y porque el ERTE llega "en el peor momento".

"Este ERTE compromete la celebración de Fitur (que se celebra del 19 al 23 de mayo de este año), pensamos que en este momento en el cual nos han aplicado el ERTE con el 50% de nuestra actividad total no podemos preparar todas las ferias que tenemos", ha asegurado.

Sobre Fitur ha aclarado que no cuentan con el personal "suficiente" para ponerlo en marcha y pide que se tomen medidas porque se trata de un evento que "llena los hoteles de Madrid y los restaurantes de Madrid, Toledo y Guadalajara", además de congregar el año pasado a más de 255.000 visitantes, 11.000 empresas de 165 países y generar un impacto de 333 millones de euros.

"Ifema es el motor de la economía madrileña junto con el Aeropuerto de Madrid-Barajas y en el momento en que se empiece a generalizar la vacunación necesitamos a Ifema. En Ifema no hemos parado durante toda la pandemia, nos hemos ido actualizando y creando plataformas digitales para después de la pandemia seguir haciendo ferias y activando la economía", ha defendido, a lo que ha añadido que lo único que piden es que les "dejen trabajar".

Asimismo, ha informado de que el ERTE en Ifema entró en vigor ayer y está siendo un "desastre". Rodríguez ha detallado que tienen muchas llamadas de teléfono de compañeros preguntando por la situación y que la planificación está "mal hecha". "Con el 50% el Ifema no se puede trabajar", ha lamentado.

CULPAN AL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID

En esta línea, el secretario general de CC.OO. en Ifema, Pedro Rosillo, ha subrayado que Ifema es "uno de los motores" de la Comunidad de Madrid que "no puede parar" y ha criticado que se aplique un ERTE por cese de actividad pese a las ganancias que sigue teniendo el consorcio.

"Quienes están promoviendo el ERTE en Ifema es el Ayuntamiento y es la Comunidad, que son los socios o dueños mayoritarios de la institución", ha lanzado y ha denunciado que la Comunidad "no pague" las facturas generadas por el hospital de campaña de Ifema mientras a los trabajadores "los tiene que pagar el SEPE y la Seguridad Social".

"¿Cómo una empresa publica tira de los fondos del SEPE para pagar los salarios cuando esos fondos se tienen que destinar a otras personas?. No tiene sentido que ahora la administración pública tire de esos fondos para pagar salarios", ha reprochado.

En la rueda de prensa telemática, han participado también el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, y su homólogo en UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, con la intención de mostrar su apoyo a los reivindicaciones de los trabajadores de Feria de Madrid.

"Más allá de la solidaridad con los 400 trabajadores queremos trasladar un mensaje al Gobierno regional, municipal, a la Cámara de Comercio y a la patronal. Hoy nos encontramos en un conflicto en Ifema. Ifema es un consorcio público que es un historia de éxito, un consorcio que está produciendo más de 5.000 millones y se esta convirtiendo en uno de los puntos de dinamización en el sector servicios en esta región", ha expresado Cedrún.

En este sentido, ha pedido que se paralice el ERTE y que se dediquen "a tiempo completo" a preparar todas las ferias previstas que tienen retrasadas. "Creemos que se tienen que hacer un planteamiento diferente, se ha actuado con mucha frivolidad. Mientras no este paralizado va a haber conflicto en Ifema, será responsabilidad de aquellos que gobiernan Ifema como el Gobierno regional o el Ayuntamiento", ha concretado.

Por su parte, López Reillo ha resaltado la "solidaridad" de los trabajadores de Ifema y ha subrayado que lo que se oculta detrás de este proceso es el "afán privatizador" de las autoridades madrileñas. "Tiene más de 80 millones de remanente, no hay pérdidas, si no hay pérdidas Ifema tiene que estar en pleno rendimiento", ha afirmado.

"No entendemos por qué se está haciendo esto. No queremos que entren más personas en ERTE cuando no son necesarios (...) Vamos a exigir que hagan sus deberes y apuesten por esta empresa que está funcionando y que ha demostrado como se podía hacer teletrabajando y cuando se montó el hospital", ha apuntado.

"ESPERANDO A QUE SE FACTURE EL HOSPITAL DE CAMPAÑA"

Por otro lado, el presidente de comité de empresa ha aludido a que no han obtenido todavía los datos económicos del año 2020 porque "están esperando a que se facture el hospital de campaña" que se utilizó en Feria de Madrid en los meses más duros de la pandemia y que aseguran que todavía el Gobierno regional no ha abonado.

Sin embargo, ha precisado que a la vez que se estaba haciendo uso del hospital el Consistorio de Madrid utilizó un pabellón para atender a personas sin hogar y Rodríguez ha sostenido que "el Ayuntamiento sí ha pagado" una cantidad estimada en 1,5 millones de euros, mientras que la Comunidad "ni siquiera ha facturada nada".

"Por las facturas que se habían preparado se podían tener beneficios del año 2020 y salvar la situación de Ifema", ha manifestado.

"Nos resulta especialmente doloroso", ha lamentado Cedrún sobre este asunto ya que ha asegurado que con los millones de euros que debe a Ifema por el "milagro hospitalario" se podría revertir el ERTE. "Es especialmente sangrante y exigimos que pague la deuda como ha pagado a las empresas privadas", ha espetado.

"AUSENCIA DE ACTIVIDAD CONGRESUAL"

La dirección de Ifema anunció a principios de mes que estaba negociando con el comité de empresa la aplicación del ERTE para toda su plantilla, compuesta por unos 400 trabajadores, según confirmaron a Europa Press fuentes de la empresa.

La dirección tomó esta decisión por la ausencia de actividad congresual desde el inicio de la pandemia hace casi un año, además de la imposición de restricciones y limitaciones en la movilidad, que afectan a la actividad de la compañía. La modalidad de ERTE al que se iba a acoger es por "fuerza mayor" y por "limitación de actividad".