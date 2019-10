Trabajadores de polideportivos municipales exigen a Miranda "fechas" para nombrar a los nuevos directores

Publicado 22/10/2019 10:19:11 CET

Trabajadores de polideporticos municipales portan carteles con sus reivindicaciones hacia la concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda. - EUROPA PRESS

PSOE reprocha a edil de Deporte que "juegue a escondite inglés"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de las instalaciones deportivas municipales han exigido este martes a la concejal delegada de Deporte, Sofía Miranda, las "fechas" en las que se conocerán los nombramientos de los nuevos directores de estas instalaciones.

Lo han hecho en la comisión de Cultura, Turismo y Deportes, portando carteles en los que se podía leer, por ejemplo, 'Sofía debes respetar los acuerdos'.

Además, la edil socialista portavoz en materia cultural, Mar Espinar, ha reprochado a Sofía Miranda que se dedique a "jugar al escondite inglés" y no aborde el nombramiento de los directores de los centros deportivos municipales.

"¿Qué gestiones está realizando el área delegada de Deporte para resolver y publicar el nombramiento definitivo de diferentes plazas de directores de Instalación Deportiva que están pendientes de resolución", ha requerido Espinar.

Y es que considera la edil socialista que Miranda "no se mueve", le ha recordado que esto no es "el escondite inglés", y ha señalado que no sabe si estos se debe a "conspiración o incapacidad".

Por su parte, la concejala del área ha explicado que ya se ha aprobado la ampliación de la jornada laboral de todo el personal fijo de centros deportivos municipales que ha querido ampliarla, por lo que en 2020 todo el personal deportivo con jornada parcial pasará a jornada completa.

Las jornadas parciales eran de un 40 por ciento, que equivale a 21 horas semanales, y de un 60 por ciento, equivalente a 14 horas a la semana. Aproximadamente son unas 104 personas. De ellas, un total de 92 han aceptado la ampliación de jornada.

Así, la ampliación de la jornada laboral para el personal deportivo, se realizara en dos fases. En 2019 será a todo el personal deportivo fijo, mientras que ya en 2020 será el turno de los trabajadores interinos.