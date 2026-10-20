Tres conductores heridos en una colisión múltiple en la M-419 a la altura de Griñón

Imagen de los servicios de emergencias atendiendo a los heridos por una colisión en Griñóm, el 20 de octubre de 2026 - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres conductores han resultado heridos tras verse implicados este martes, en torno a las 8.30 horas, en un accidente de tráfico en la carretera M-419, en el kilómetro 2,5, a la altura de Griñón.

Se trata de una vía de dos carriles, uno por sentido, en la que dos de los turismos han colisionado frontalmente y otro coche, que venía detrás de uno de ellos, ha impactado contra ambos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Las tres personas heridas son los respectivos conductores de cada uno de los vehículos, ya que ninguno de los turismos contaba con más ocupantes.

La más grave, según ha señalado el 112 a Europa Press, es una mujer de mediana edad con politraumatismos, que ha tenido que ser rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid y puesta a disposición del SUMMA. Jaime Areste, Oficial del Cuerpo, ha explicado que ha sido "bastante complejo el rescate porque el vehículo estaba en unas condiciones de inestabilidad bastante pronunciadas".

También se ha socorrido a otro de los conductores, que presentaba heridas moderadas. La tercera conductora, que no ha requerido de rescate, cuenta igualmente con heridas moderadas.

Todos ellos han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre, los dos primeros como "potencialmente graves". Por el momento, Guardia Civil investiga lo sucedido.