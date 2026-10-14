La UCM aclara que "no ha solicitado ni promovido" la presencia policial ante la manifestación por la Educación Pública

Dos policías inmovilizan a un estudiante durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una huelga indefinida pa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha asegurado este miércoles que "no ha solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional" en el campus de Ciudad Universitaria ante la manifestación por la Educación Pública que este miércoles ha dejado escenas de tensión por cargas policiales.

Desde la universidad han lanzado un comunicado en el que trasladan su "condena y profunda preocupación" por las cargas policiales que han provocado que "una jornada de reivindicación haya desembocado en enfrentamientos, personas heridas y detenciones". La UCM ha informado de que se ha interesado por los heridos y ha pedido la rápida puesta en libertad de los detenidos.

La Complutense ha recalcado que "reconoce y agradece" la colaboración de la Policía Nacional con la institución y que en otras ocasiones se ha desarrollado con "respeto, coordinación y proporcionalidad". "Precisamente por ello, nos preocupan especialmente las imágenes de la intervención policial de hoy", argumentan.

Finalmente, la universidad se ha reafirmado en su "firme compromiso con la defensa de la universisad pública y con el derecho de reunión, manifestación y expresión pacífica", al tiempo que ha defendido "la discrepancia y la reinvidicción" como "parte de la vida democrática".

"Nuestra universidad debe ser un espacio de libertad, diálogo y respeto, en el que ninguna forma de violencia tenga cabida. La Universidad Complutense seguirá defendiendo los derechos de su comunidad universitaria y una universidad libre, crítica y abierta, en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la violencia", han remachado.

La huelga educativa ha comenzado este miércoles un una concentración en la Universidad Complutense en la que se han producido cargas por parte de la Policía Nacional que se han saldado con cinco detenidos y un policía con lesiones leves, así como varios manifestantes también heridos.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que ha solicitado una investigación urgente para tomar medidas ante lo que considera son unas imágenes "muy graves" que evidencian una posible actuación desproporcionada contra los manifestantes, que bien es cierto que habían tratado de rebasar el cordón policial.