UGT critica que el plan para el curso 20/21 no contempla financiación ni "soluciones eficaces y viables"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT de Madrid ha valorado que las propuestas de la Consejería de Educación y Juventud para el próximo curso "no tienen consistencia por cuanto no vienen acompañadas de financiación ni de soluciones eficaces y viables para garantizar ni la educación ni la seguridad y salud de las comunidades educativas".

A juicio de la organización sindical, las medidas anunciadas este martes por el Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, "solo pretenden cubrir el expediente ante las familias y los medios de comunicación", según un comunicado.

"Las propuestas de la Consejería de Educación y Juventud no vienen avaladas por una financiación que permitan afrontar los diferentes escenarios que no sean el de normalidad absoluta", ha señalado UGT, para agregar que la administración "reitera su posición de dejar en manos de los centros, sin garantía de financiación, la solución de los diferentes escenarios".

Tras indicar que el consejero "tan solo habla de 3.500 profesores más" en el escenario de semipresencialidad, UGT ha señalado que no se sabe "quién y de dónde se van a sacar los medios que permitan la enseñanza online, en caso de que vaya a ser implantada".

"Y el caso ya llega al absurdo cuando propone que las comidas sean calentadas en casa. ¿Ignora el Consejero que los centros concertados y parte de los públicos tienen jornada partida? ¿Van a comer los niños y niñas a las seis de la tarde?", ha agregado la organización sindical.

REUNIÓN ESTA TARDE

Por otro lado, ha recalcado que "es sorprendente que convoque a los sindicatos de la enseñanza pública y privada a una reunión, telemática, esta tarde cuando ya ha hecho sus declaraciones a prensa esta mañana".

"Para informarnos, no para negociar, no necesita convocarnos, nos basta con ver las noticias", han apostillado desde UGT, que considera que "no existen propuestas reales de la Consejería y el documento y las declaraciones del consejero solo pretenden dar, de cara a la opinión pública, una sensación de gestión de la situación cuando no es existe".