UGT Madrid condena las cargas policiales en la UCM durante la primera jornada de huelga educativa

Cargas policiales durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha condenado las cargas policiales contra manifestantes que se han producido este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid.

En un comunicado conjunto con RUGE Madrid, han defendido que los manifestantes ejercían de forma pacífica sus derechos de reunión y manifestación y, en el caso de los trabajadores, su derecho de huelga, en una jornada convocada legalmente por las organizaciones sindicales.

Asimismo, han indicado que unas 300 personas, entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, habían participado la noche anterior en un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información para preparar la jornada.

UGT y RUGE Madrid han sostenido que la intervención policial ha transformado una "protesta legítima" en un episodio de violencia que "nunca debió producirse". Además, han afirmado que, a falta de explicaciones oficiales, "nada de lo conocido hasta ahora justifica el uso de la fuerza" contra quienes se manifestaban en el recinto universitario, por lo que han solicitado al equipo rectoral que informe a la comunidad universitaria de lo sucedido.

"La universidad es un espacio de pensamiento crítico y de libertad, no un escenario para cargas policiales. Quienes hoy defendían la educación pública merecen respeto, no porras", ha declarado la secretaria de Organización y Educación de RUGE Madrid, Andrea Valín.

Valín ha advertido de que estos hechos no van a desviar la atención del "problema de fondo", que ha situado en la "asfixia financiera de la universidad y de la educación pública madrileña", y ha asegurado que las movilizaciones continúan.

Por último, UGT ha trasladado su solidaridad a las personas heridas y detenidas y al conjunto de la comunidad universitaria, y ha llamado a participar en los actos programados para este miércoles.