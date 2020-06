UGT reclama un plan de retorno a las aulas negociado previamente a la reapertura a los alumnos en fase 2

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado al consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, un plan de retorno a los centros educativos "negociado con las organizaciones sindicales, previamente a la apertura de los mismos al alumnado" en fase 2, así como la realización de PCR a todo el personal antes de su incorporación.

El sindicato UGT ha remitido un documento al consejero pidiendo que se lleven a cabo, por parte de la Administración Educativa, todas las medidas preventivas que garanticen la salud y seguridad de toda la comunidad educativa antes del retorno a las aulas.

Tras dejar claro que no pretende que los centros se mantengan cerrados sine die, UGT ha destacado que "siempre ha defendido la importancia de la educación presencial, y muy especialmente en determinadas edades en que la socialización y el contacto son esenciales para construirnos como seres humanos".

No obstante, la organización sindical ha incidido en la necesidad de que los centros educativos se abran al alumnado "cuando se hayan cumplido todos los requisitos previos que garanticen al máximo la salud y seguridad de toda la comunidad educativa".

UGT ha indicado que en todas las reuniones que se han llevado a cabo con la Administración Educativa han exigido una evaluación de riesgos por parte de los Servicios de Prevención de la Comunidad de Madrid, no solo a nivel general, sino de cada uno de los centros, donde se tenga en cuenta las dimensiones de las aulas, el número de pabellones, las zonas comunes, el número de entradas que permitan organizar el acceso y salida del personal y del alumnado de forma escalonada, el número de alumnos, las características de los mismos, edades, así como enseñanzas y etapas educativas.

Para UGT, también es "imprescindible" establecer un protocolo sobre la incorporación de los trabajadores de la enseñanza a los centros educativos, "negociado con las organizaciones sindicales, que incluya la realización previa de pruebas diagnósticas PCR a todo el personal antes de su incorporación y que tenga en cuenta tanto a los colectivos de riesgo como las necesidades de conciliación por hijos menores o por dependientes a su cargo, así como la adaptación de todas las medidas preventivas necesarias recomendadas por las autoridades sanitarias".

A juicio del sindicato, "será imprescindible la participación de los Comités de Salud y Seguridad en el desarrollo y seguimiento de dicho Protocolo".

Asimismo, ha exigido el plan de retorno a los centros educativos, el cual debe ser el "documento marco que cada centro debe adaptar en función de las características particulares del mismo: los diferentes espacios del centro, las edades del alumnado, las enseñanzas y los espacios de los que dispone para diseñar su propio plan de retorno a las aulas, siempre de forma consensuada y que debería ser aprobado por el claustro y, si se considera necesario por el Consejo Escolar".

Dicho Plan debería recoger las necesidades de cada centro en cuanto a reducción de ratios en función de las dimensiones de los espacios para que todas las personas puedan respetar las distancias de seguridad; reformas arquitectónicas, localización o construcción de espacios públicos adecuados para llevar a cabo dichos desdobles de grupos; incremento de la plantilla o cupo en función de los desdobles de grupos necesarios; inclusión de otros perfiles como enfermería en cada centro e incremento del personal de los equipos de Orientación para asegurar la atención adecuada a todo el alumnado que haya podido sufrir la brecha digital o la desconexión a causa de la enseñanza a distancia y reforzar la atención a la diversidad.

También debe prever recursos digitales para el personal y el alumnado, así como la formación de los trabajadores en prevención de riesgos y en recursos digitales, entendiendo que la Administración tiene la obligación de actuar aportando todos los recursos humanos y materiales necesarios y las herramientas para llevar a cabo dichos planes.

Además, la Consejería ha de facilitar los medios y servicios tecnológicos para realizar la enseñanza telemática del mejor modo posible, ha agregado UGT, que también ha señalado que "no se ha resuelto, tampoco, el problema de la escasez de personal de limpieza que, sin duda, debe aumentar sus recursos humanos".

"Mientras estas condiciones previas no se hayan llevado a cabo, UGT considera arriesgado el retorno a las aulas, por cuanto no se ofrecen las medidas sanitarias que garanticen minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 y, por tanto, podría contribuir a poner en peligro la salud pública, ya que los centros educativos no están, en este momento, preparados para afrontar dicha reincorporación. Incluso pudiera ser delictivo por vulnerar derechos fundamentales y poner en riesgo la vida de la ciudadanía y, desde luego, UGT no va a contribuir a ello", ha recalcado la organización sindical.

CURSO 20/21

En relación con la puesta en marcha del curso 2020/21, UGT ha abogado por una reducción de ratios "que permita mantener la distancia de seguridad y la atención personalizada al alumnado, de forma que puedan compensarse las dificultades pedagógicas y didácticas provocadas por la brecha digital y la enseñanza a distancia, durante el confinamiento, así como los desajustes curriculares que se hayan podido producir durante el curso 2019/20".

Asimismo, ha solicitado un aumento de plantillas y cupos para atender la bajada de ratio, la implantación de la enfermería escolar en todos los centros educativos, el refuerzo de las plantillas de los Equipos de Orientación para la atención a la diversidad, y "atender las propuestas de los centros educativos en relación con ratios, plantillas, necesidades de atención a la diversidad y de reformas arquitectónicas que habiliten los centros para poder acoger al alumnado en condiciones que permitan garantizar la salud de la comunidad educativa".

También ha exigido la dotación de medios digitales al profesorado y al alumnado para poder hacer frente a una compensación educativa y a posibles rebrotes que pudieran ocasionarse, así como continuar mejorando las plataformas digitales que permitan dicha docencia de forma telemática.

Para habilitar espacios de acogida para la docencia presencial del alumnado que no puedan atenderse dentro de los centros educativos debido a la necesidad de mantener unas distancias de seguridad, ha solicitado la puesta en marcha de negociaciones con las administraciones municipales.

UGT ha recalcado que, en caso de que no se lleven a cabo las compras centralizadas de EPIs por parte de la Consejería, sería necesaria una dotación presupuestaria extraordinaria para que los centros puedan llevar a cabo la adquisición de material necesario para la desinfección de espacios y equipos de protección individual: geles hidroalcohólicos, jabón y papel de manos, mascarillas, guantes, pantallas de seguridad, medidores de temperatura, papeleras con pedal, entre otros.