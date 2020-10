Unidas Podemos cree que la "irresponsabilidad" de Ayuso "no da más de sí" por priorizar su "fanatismo ideológico"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha indicado este jueves que la "irresponsabilidad" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no da más de sí" porque "prioriza su fanatismo ideológico, la campaña y la propaganda" frente a la "salud y la vida".

En declaraciones remitidas a los medios, después de que ayer la presidenta propusiera al Gobierno central un cierre de Madrid por días, Serra ha indicado que es algo "vergonzoso" en una situación tan grave que en ves de "reforzar la sanidad pública y haber aprendido algo de marzo" Ayuso "ponga por delante la campaña y la propaganda frente a la salud".

"Estamos pidiendo mucha responsabilidad a la ciudadanía pero la irresponsabilidad de Ayuso no da más de sí. Necesitamos certidumbre y un camino claro para acabar juntos con el virus. No sabemos qué días va a estar cerrado Madrid ni su objetivo, porque su único objetivo es su fanatismo ideológico, el enemigo es el virus, no es el Gobierno estatal", ha lanzado.

En este punto, la portavoz de Unidas Podemos ha lamentado que en Madrid siempre lleguen tarde para solventar la pandemia y es algo que "está costando vidas". A su juicio, si hubieran contratado a más rastreadores en junio la región no estaría en esta situación y no tendrían que estar siempre "corriendo detrás del virus por culpa de Ayuso".

Por último, ha afeado al vicepresidente, Ignacio Aguado, que fuera partidario del cierre perimetral y que "hoy esté callado porque prefiere a Ayuso por delante de los madrileños", pero "su ambición debe tener un límite".

522154.1.260.149.20201029120829