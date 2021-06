Unidas Podemos no descarta volver a presentar una Ley de Residencias y buscará más vías de actuación para mejorarlas

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha trasladado que no descartan desde su grupo volver a presentar una Ley de Residencias como ya hicieron en la pasada legislatura e intentarán, además, buscar otras vías de actuación para mejorar la vida de los mayores y los centros residenciales.

Así lo ha trasladado Alonso en una entrevista con Europa Press, después de que esta semana la Mesa de la Asamblea echara para atrás la Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia registrada por su partido, PSOE y Más Madrid. No obstante, si subsanan el defecto de forma y modifican el objeto de la misma la pueden volver a presentar.

Además de esto, la portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que se plantean presentar una ley de residencias como ya hicieron la legislatura pasada porque el modelo de la Comunidad de Madrid es "prácticamente de gestión privada".

"Las condiciones son malas y muchísimos recursos públicos van a estas empresas o a fondos buitre. Ya presentamos una ley y no dejaron que se debatiera en el Parlamento, pero no descartamos en volverá a presentar", ha trasladado Alonso, aunque ha reconocido que al no tener representación en la Mesa si el PP la quiere "bloquear" esa normativa "no se llegará a debatir".

Por eso, ha dicho que también es partidaria de buscar otras vías de actuación además de las parlamentarias para poder mejorar la vida de los residentes en la Comunidad de Madrid, porque "más allá de los miles de fallecidos por la actuación negligente de Díaz Ayuso hay un problema de fondo con el modelo residencial de la Comunidad". "No vamos a abandonar ni a los familiares ni a la gente mayor. Vamos a seguir", ha aseverado.