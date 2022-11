Unidas Podemos pide al PSOE que "cierre la puerta a la privatización" de Ayuso con una reforma sanitaria

Vox critica que se dé 20 millones a sindicatos "para que luego monten jaleo en las calles y revienten la Sanidad"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha pedido este martes al Ministerio de Sanidad que intervenga y ha incidido en que el PSOE sea "valiente y cierre la puerta de la privatización" con una reforma sanitaria estatal que pare "los pies" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que sea "un derecho y no un negocio".

Así lo ha trasladado Alonso en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha emplazado al resto de portavoces a apoyar su propuesta que llevan "mucho tiempo pidiendo al socio que se pueda propiciar" para que impida "el atropello" a la sanidad pública.

El plan de Ayuso, a su juicio, está siendo "un fracaso" por la falta de organización y de profesionales, a lo que se le añaden sus "insultos" hacia los médicos.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha comenzado la rueda de prensa mostrando un vídeo en una tablet como si estuviera haciéndola de manera telemática. "Esto es lo que pretende Ayuso que sea el funcionamiento de la atención de urgencias en la Comunidad, en vez de un médico, una tablet", ha criticado, para a continuación agregar que la sanidad madrileña "no es una tablet ni un Black Friday".

En cuanto a la propuesta de Unidas Podemos, considera que hay una legislación que deberían actualizar y que el Gobierno central debería estar pendiente de que la Comunidad de Madrid no solo cumpla la Ley sino que la desarrolle.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha lamentado que la presidenta regional acuse a los políticos de "boicotear" después de los ceses que se están produciendo en Sanidad "fruto del caos de sus decisiones". "No faltan médicos, Ayuso echó al 60% de los contratos Covid en marzo", ha reiterado.

VOX ACUSA A LA IZQUIERDA DE "MONTAR MAREAS"

Por su parte, la portavoz de Vox se ha mostrado partidaria de remunerar mejor a los médicos pero ha rechazado la idea de Ayuso de "rebajar la nota de corte de las facultades de Medicina". "Vox cree en la excelencia. En España tenemos los mejores médicos del mundo y los mejores tienen que estar bien pagados. Lo que hay que hacer es pagarles bien para retenerles aquí", ha defendido.

Por el contrario, ha arremetido contra los contra los partidos de izquierda "que, en vez de aportar soluciones, se dedican a montar mareas". A su juicio, "bastantes problemas tienen ya las familias para que la izquierda se dedique a incendiar las calles".

Además, ha acusado a los sindicatos de boicotear a Ayuso con "el dinero que les da". "De los recursos de todos los madrileños, damos 20 millones a sindicatos para que luego monten jaleo en las calles y revienten la Sanidad", ha criticado.

Por último, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha expuesto que lo que está pasando "no es normal" porque "no se corresponde con el comportamiento habitual de las bajas naturales, que pueden estar al 10%, pero cuando se llega al 60% es que se está ante una decisión que supera lo que son las causas reales y naturales". Además, al igual que Vox, considera que determinados "movimientos políticos" están alimentando "una polémica que no debería existir".