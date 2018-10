La Universidad Complutense lanza un máster en Estudios LGTBIQ+, pionero en España y países de habla hispana

Publicado 01/10/2018 9:57:48 CET

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado la propuesta de creación del Máster Oficial en Estudios LGBTIQ+, una iniciativa impulsada desde la Delegación del Rector para Diversidad y Medio Ambiente y pionera no sólo en España sino en países de habla hispana.

Con esta aprobación, la UCM ha iniciado la tramitación oficial de la nueva titulación, que será remitida a la Fundación para el Conocimiento madri+d para su proceso de acreditación. El objetivo es ofertar el máster para el curso académico 2019-2020.

En un comunicado, han destacado que hasta el momento no existía un máster especializado en este ámbito pese a que estos estudios "constituyen un área de gran relevancia en las sociedades contemporáneas". "Hasta ahora, su importancia ha sido especialmente significativa en el mundo anglosajón, tanto en términos académicos como profesionales", han señalado.

Los contenidos del nuevo título de la Universidad Complutense incluyen la construcción histórica, social y educativa de las diversidades sexogenéricas; los fundamentos teóricos de los estudios LGBTIQ+; estudios y políticas trans; movimientos sociales LGBTIQ; teorías y pedagogías queer; gestión de la diversidad sexual e identidad de género en las organizaciones; y la perspectiva LGBTIQ+ en el ámbito artístico y cultural.

Los estudios LGBTIQ+ incluyen los estudios gays y los queer, que han puesto en cuestión el modelo binario y/o una identidad/orientación de género/sexual única, y han dado visibilidad y reconocimiento a toda la diversidad: personas de género fluido, género no definido, sexualidades alternativas, disidentes y diversidades sexualidades e identidades de género y comunidades relacionadas.

Se trata del máster más interfacultativo de la Universidad Complutense, ya que cuenta con la colaboración de nueve facultades Complutenses: Trabajo Social (sede de la titulación), Educación-Centro de Formación del Profesorado, Psicología, Ciencias de la Información, Ciencias Políticas y Sociología, Filología, Filosofía, Geografía e Historia y Bellas Artes.

"Tendrá, por tanto, un muy marcado carácter multidisciplinar, lo que garantizará un profundo conocimiento de los fundamentos de los estudios LGBTIQ+ y sus aplicaciones a los diversos ámbitos profesionales", han destacado desde la universidad.

La estructura del Máster está pensada no solo para iniciar al estudiante en la investigación universitaria (incluyendo su posible incorporación al doctorado) sino también para proporcionar una formación que tiene en cuenta los diversos aspectos de la empleabilidad en perspectiva LGBTIQ+.

"Son variados los ámbitos profesionales que podrán beneficiarse de la especialización a través de este Máster: Educación, Filología, Trabajo Social, Sociología, Cultura, Arte y un largo etcétera", han explicado desde la UCM.

En este sentido, han asegurado que el Máster en Estudios LGBTIQ+ de la UCM permitirá a sus egresados "incrementar su empleabilidad, ya que se trata de un ámbito con atractivas perspectivas en el mercado de trabajo" y que prueba de ello es la experiencia en países con tradición en estos estudios.

Así, por ejemplo, en Estados Unidos muchas grandes empresas han incorporado oficinas especializadas en identidad sexual y diversidad de género como Apple, Google, IBM, Intel Corp. y la mayoría de las tecnológicas.

También destacan Coca Cola, Pepsi, JP Morgan, Boston Scientific Corp., Amazon, American Airlines, American Express, Bank of America, Capital One Financial Corp., General Electric Co., hoteles Hilton, Marriott, Hyatt, Johnson & Johnson o Kellogg Co.

En España, según han señalado, hay ya muchas empresas que están siguiendo esa línea, con firmas como Adidas, Altadis, Banco Santander, El Corte Inglés, I-Y, Ilunion, Inditex, Renault, Telefónica, Uría y Menéndez, Wizing, Accenture, Amadeus, AXA, Hogan Lovells, Lilly, Nationale Nederlanden, P&G, SAP, Sodexo, Willis Towers Watson, Axel Hotels, S&P Legal o Fundación IE..