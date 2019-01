Uribes responde a PP y Cs que los PGE "no son un sistema de financiación autonómico" y los tilda de "justos y sociales"

Publicado 16/01/2019 15:39:23 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha respondido este miércoles a las críticas del PP y Ciudadanos (Cs) de Madrid a la inversión madrileña contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 afirmando que las Cuentas Públicas estatales "no son un sistema de financiación autonómica" y defendiéndolos como "justos y sociales".

Los PGE 2019 suponen para Madrid un volumen de recursos de 16.548,03 millones de euros (incremento de 938,25 millones), con una inversión total de 1.254,33 millones lo que supone una disminución de 5,97 millones en relación al 2018. Esta cifra incluye la inversión real, 1.249,25 millones un 0,5 por ciento menos que en 2018. Esta inversión supone un 10,25 por ciento sobre el total regionalizado. Además hay que tener en cuenta los 5,08 millones vía transferencias de capital (inversión indirecta), que recibe del Estado.

Con respecto a la Corrección del desfase financiero producido por el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA hay que destacar que la medida introducida en los PGE supone un incremento de la financiación de Madrid para 2019 de unos 376,93 millones de euros. Y para el sistema de financiación de la Comunidad de Madrid el Gobierno de España destinará 15.293,70 millones (entregas a cuenta 14.630,15 millones), lo que implica un incremento de 944,22 millones, según datos de la Delegación del Gobierno.

En una rueda de prensa para detallar la parte madrileña de estos PGE, Uribes ha indicado que con las partidas contempladas se trata de "realizar políticas públicas en favor de los derechos de los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan". "Las lecturas políticas no son las adecuadas. Hay que verlo en la clave de un proyecto con financiación para la recuperación de derechos fundamentales que han visto perdidos o mermados con la gestión de la crisis con gobiernos del PP", ha añadido.

El representante del Gobierno central en Madrid considera que estos Presupuestos están pensados "para la gran mayoría social de España y Madrid; para las clases medias, pensionistas, becarios, estudiantes, para los dependientes, mujeres, para atacar la pobreza infantil". En este punto, ha subrayado la subida del 22 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, un incremento "histórico". "Estas dos ideas son básicas y ni suponen unas ayudas a las independencias ni los batasunos, titulares de brocha gorda de algunos partidos", ha apostillado.

Por tanto, para Rodríguez Uribes son Presupuestos "para devolver la dignidad de los derechos" a las personas. "Estos presupuestos son excelentes y suponen un refuerzo del Estado del Bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, con un descenso importante de la deuda pública. Son unos presupuestos para mayoría social, para las clases medias y trabajadora", ha reiterado.

De hecho, el delegado ha hablado del aumento de las pensiones por encima de la previsión del IPC, del incremento de las partidas para el I+D+i "civil y no militar, que repercute en centros de investigación, becas, institutos universitarios, etc.". Asimismo, ha aludido a las actuaciones en Cercanías contempladas, a los 680 millones de euros destinados para el retorno del talento joven, del aumento del 20 por ciento en becas y para la creación de vivienda pública, "de las que un alto porcentaje será en Madrid".

En el capítulo de Ingresos, Rodríguez Uribes ha destacado que sube el IRPF solo a las rentas más altas y el impuesto de sociedades a las empresas con más ingresos. "Aquí hay una apuesta importante por un sistema progresivo y justo de carga fiscal", ha apuntado, al tiempo que ha añadido los beneficios fiscales en supresión progresivas de copagos farmacéuticos a pensionistas, ayuda a dependencia, ingreso mínimo vital, igualdad, becas de estudio, comedores escolares, etcétera.

"Como resumen, estamos ante unos presupuestos sociales que tienen una relevancia fundamental para recuperar tras una década los derechos de las personas, que beneficiará a la inmensa mayoría de los ciudadanos, clases medias y trabajadoras especialmente. Hago una lectura muy positiva, con una inversión en derechos y necesidades básicas para tratar de paliar la escasez de recursos en todos estos ámbitos y que deben permitir que la salida de la crisis definitiva sea justa y sin brechas sociales", ha agregado.

Respecto a la crítica de que la inversión territorializada en Madrid no llega al PIB de la región mientras que en otras regiones como Andalucía y Cataluña si llegan porque así está marcado en sus estatutos de autonomía, el delegado ha respondido que han tenido tiempo para cambiar el estatuto madrileño todos estos años de Gobierno del PP y que el Ejecutivo central lo que hace es "cumplir la Ley".

En esta línea, ha dicho que el PP está "en su derecho de hacer la lectura que quiera" pero le ha pedido que "se ajuste a la verdad". "Hablamos del presupuestos, no del sistema de financiación, y estos repercuten en el bienestar y calidad de vida de una forma muy clara en esos ámbitos, incluidas también las infraestructuras. Tenemos una situación de ingresos similar a la de años anteriores pero con mejores ingresos inversiones mejores. No se ha llegado en los últimos años a los mil millones e inversiones para Madrid y ahora tenemos 1.254 millones. No se si les parecerá poco", ha concluido José Manuel Rodríguez Uribes.