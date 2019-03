Valiente llama a la "unidad de la izquierda" y asegura que seguirá vinculado a la política pero no a las instituciones

Publicado 26/03/2019 19:56:45 CET

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU Madrid, Mauricio Valiente, ha llamado este martes a la "unidad de la izquierda" y ha asegurado que seguirá vinculado a la política tras las elecciones autonómicas de mayo, pero que no lo hará en las instituciones, tras su renuncia esta mañana a su candidatura a la Alcaldía de la capital por Izquierda Unida.

"Sigo en todas mis responsabilidades en IU como venía haciendo hasta ahora, únicamente he considerado por coherencia a la posición que he mantenido que no tenía sentido que me mantuviese como candidato", ha subrayado el también tercer teniente de alcalde de Madrid durante un homenaje al poeta Marcos Ana.

El portavoz de IU Madrid ha anunciado este martes en un comunicado su renuncia tras conocerse los resultados de la consulta a las bases sobre las confluencias para las elecciones a la Comunidad de Madrid, donde se ha rechazado la propuesta de Podemos y se ha apostado por confluir con los Anticapitalistas.

Ha explicado que trabajará como parte de Izquierda Unida de cara a las elecciones generales y las autonómicas y locales de mayo; además de desempeñar su trabajo como parte del Ejecutivo local "que va a ser muy intenso en los próximos meses".

Así, ha indicado que permanecerá trabajando "en otro nivel pero con la misma intensidad" tras ocho años de presencia en política institucional. Valiente ha recalcado la necesidad de "hacer lo imposible" por lograr unidad en la izquierda, en un momento en el que se "requiere sumar todas las fuerzas ante una situación difícil".

"Hago un llamamiento para imaginar y ser capaces de arriesgar", ha incidido el tercer teniente de alcalde en el Gobierno de Manuela Carmena, que ha calificado esta unidad como "un mandato de la ciudadanía".

Las bases de IU optaron por apoyar la propuesta de Anticapitalistas con un 60,5 por ciento de los votos emitidos por militantes y simpatizantes de la formación. La propuesta de Podemos pasaba por ceder a IU Madrid un 33 por ciento de los recursos del futuro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, un 3 por ciento más que en la anterior oferta, y los puestos 2, 6, 12 y 13 de la lista.