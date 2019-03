Van Grieken, el rector de la URJC y la exasesora Feito comparecerán este lunes en la comisión de universidades

Publicado 03/03/2019 8:59:39 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; y la exasesora del Gabinete de la Consejería de Educación María Teresa Feito comparecerán este lunes en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid.

Su asistencia, junto al que fuera director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d Jesús Sánchez Martos, también citado a este órgano parlamentario, se centra en tratar de esclarecer si hubo responsabilidades políticas en el denominado caso Máster, que afectó de lleno a la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

Precisamente en el caso de Feito la Fiscalía solicitó para ella tres años y tres meses de prisión por falsedad documental en documento público al entender el mismo día que se publicaron las presuntas irregularidades en el máster de Derecho autonómico de Cifuentes, hizo gestiones encargadas por la exmandataria regional de cara a resolver la crisis.

El Ministerio Público considera que Cifuentes, tras conocer la información publicada por 'eldiario.es' que inició el caso, se puso en contacto con la también acusada María Teresa Feito, "dado que la misma había sido profesora en la citada universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores".

Entre ellos cita al rector, Javier Ramos, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado responsable del Máster y también investigado como Cifuentes y Feito, para que se hicieran las gestiones oportunas que resolvieran la crisis.

La Fiscalíoa subraya que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que ésta no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Con ella, se acreditaría de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta madrileña había cursado "el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente".

La otra docente investigada en el caso, Cecilia Rosado, reconoció que el polémico acta del TFM que Cifuentes mostró en la Asamblea y en redes sociales era una falsificación (pues había reproducido la firma del resto de docentes) y en sede judicial aludió a múltiples presiones por parte de Feito.

La profesora Alicia López de los Mozos, cuyo nombre figura en el acta, indicó a la Inspección de la universidad que la rúbrica que aparecía en el documento no era suya y posteriormente explicó que recibió fuertes presiones de Álvarez Conde para que no dijera la verdad, como manifestó en su propia comparecencia en esta comisión.

RECTOR DE LA URJC

El rector de la URJC también ha sido llamado a declarar por este caso. Ramos compareció en la polémica rueda de prensa del 21 de marzo en la que junto al profesor Álvarez Conde, y el docente Pablo Chico de la Cámara, aludieron a una irregularidad administrativa el cambio de notas en el expediente de Cifuentes dos años después de haber obtenido el título.

Ese mismo día y ya por la tarde, cuando vio el polémico TFM, decidió abrir una investigación que derivó, tras reconocer López de los Mozos que no era su firma la que aparecía en el documento, en la remisión a la Fiscalía del caso y la posterior instrucción por parte del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

El rector ha defendido que su objetivo y el de la universidad, tras los primeros indicios de irregularidades, era esclarecer la verdad de lo ocurrido "hasta las últimas consecuencias". Además, la URJC ha defendido que se investigara también posible delito de prevarivación, algo que denegó la juez Carmen Rodríguez Medel, ciñendo la causa solo a la falsedad documental.

También ha denunciado por malversación a Álvarez Conde por presuntos gastos injustificados mientras estuvo al frente del ya extinto Instituto de Derecho Público.

Mientras, el consejero de Educación comparecerá en la Asamblea tras haber negado en reiteradas ocasiones que presionara a Ramos en ningún sentido tras estallar el caso, algo que el propio rector ha reconocido.

Sin embargo, el catedrático Álvarez Conde manifestó durante su comparecencia en la comisión que recibió "fuertes presiones" por parte de la Comunidad de Madrid y del Rectorado de la URJC por el caso Máster, si bien actuó dentro de la más "absoluta legalidad".

Esta comparecencia se producirá dos días antes de la prevista para el caso de Cifuentes, que ha sido llamada a comparecer también por el caso Máster. La expresidenta está procesada por este caso y la Fiscalía pide más de tres años de prisión para ella.

A su vez, y pese a que no prosperada su solicitud de que comparecieran el presidente del PP, Pablo Casado, y la exministra Carmen Montón, Podemos volverá a la comisión tras haber anunciado que la abandonaba por "responsabilidad".

Mientras el PSOE defiende que deben comparecer Van Grieken, el rector de la URJC Javier Ramos y Jesús Sánchez Martos, porque consideran que son "fundamentales" para conocer "dónde están las responsabilidades más directas".