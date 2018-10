Varios artistas de Alcorcón retiran sus obras en protesta por la "censura" de dos piezas

Publicado 15/06/2018 11:06:09 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios artistas de Alcorcón pertenecientes a las asociaciones Tarlatana, Preco y Vetonia han retirado este jueves más de 40 obras de su exposición conjunta situada en el Centro Municipal de las Artes de Alcorcón, después de que fuesen retiradas dos de ellas "sin ninguna explicación".

Es su forma de protestar por lo que consideran "una clara censura artística" por parte del Ayuntamiento, según ha explicado a Europa Press el autor de una de ellas, Paco Sevilla. Su obra 'Tú eliges' fue retirada el pasado 5 de junio por "no cumplir la temática", según señalaron entonces fuentes municipales.

Una crítica con lo que no está de acuerdo Sevilla, "puesto que pedían rotondas y yo me centro en una de Alcorcón, ahí está el empedrado que lo muestra", ha dicho. En este sentido, ha aclarado que en la glorieta de la izquierda aparece Atenea, la diosa de la sabiduría, y varias salidas hacia la educación y la sanidad pública; la otra está presidida con la cara del primer edil y los caminos llevan a otra imagen de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y a la censura del arte.

Por eso, Sevilla entiende que la única razón que podría haber para su retirada es que no le guste lo que se dice en la obra. "Es una opinión como la de cualquier ciudadano y si no me puedo expresar me están quitando la capacidad de la libertad de expresión que se contempla en la Constitución", ha insistido.

"Lo de quitar hoy las obras es por la contradicción que se muestra. Se ha retirado mi trabajo y se han negado a recibirme, tanto el coordinador de Cultura, el concejal del área y los técnicos, a los que han señalado como los responsables", ha subrayado.

Después de esto, presentó varios escritos al Consistorio para expresar su queja e interpuso una denuncia ante la Policía explicando que "han secuestrado mi derecho a la libertad de expresión", ha señalado.

Por su parte, La Torre también realizó una petición ante al Ayuntamiento con la que espera que le digan el por qué de haber quitado su obra, que en este caso era audiovisual e interactiva.

"La parte que sí se pudo montar era un código QR con una dirección IP para acceder a una web donde se muestra un mapa con puntos con todas las rotondas y glorietas de tráfico de Alcorcón y las de Parques y Jardines. Al pincharlas salían imágenes digitales de las mismas. Nadie me ha dicho el motivo de su retirada y no le encuentro sentido", ha indicado a Europa Press.

MOCIÓN

Al acto de protesta acudieron miembros de Ganar para "apoyar a los artistas de nuestro municipio, porque les han censurado unas obras sin motivos", considerando que esta actitud no deja en buen lugar al municipio.

En este sentido, han anunciado que acaban de registrar una moción pidiendo que se haga llegar a todos los grupos municipales la resolución o mandamiento judicial por el cual se procedió a la retirada de dicha obra.

"Si existe, porque nuestra Constitución dice que una obra artística solo se puede retirar por mandato judicial", ha afirmado el portavoz, Jesús Santos, quien ha añadido que pedirán que se devuelvan inmediatamente las obras a sus dueños.

Asimismo, consideran necesario que se les compense a los artistas y asociaciones facilitando un espacio en el que exponer un monográfico de todos sus trabajos; y creen necesario que tanto el alcalde como el concejal responsable del área, pidan disculpas públicas a los autores y por haberse escudado en los trabajadores municipales.

"MANIPULACIÓN"

Respecto al conflicto, el coordinador de Cultura de Alcorcón, Roberto Marín, ya aseveró el pasado miércoles 6 de junio a Europa Press que Pérez había estado ajeno a todo el conflicto, que él no había retirado "nada" y que "fueron los propios técnicos municipales" (coordinadores y animadores socioculturales) los que sacaron la obra al entender que no cumplía con los requisitos solicitados, por lo que consideraron que la protesta procedía de "una manipulación política orquestada".

"El tema elegido este año eran las rotondas de Alcorcón y en la mencionada obra no aparecía ninguna de ellas", dijeron entonces, puntualizando que no se estaba censurando la crítica ya que, "de hecho, hay al menos dos o tres de las expuestas que la expresan libremente, pero en las que sí se reflejan glorietas existentes en la ciudad".

También subrayó que si fue retirada a las 17:45 horas, minutos antes de abrir las puertas, es porque en la primera revisión, a las 14 horas, era la única que no estaba colocada.

"No fue hasta cuarto de hora antes cuando la pudieron ver, comprobando que no cumplía con lo pedido", relató, insistiendo que igualmente pasó la edición anterior "cuando se solicitó a todos que las obras versasen sobre el centenario de Los Castillos de Valderas, y él presentó una pieza donde el alcalde aparecía ahorcado en una balanza de la justicia", concluyó.