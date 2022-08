Vecinos de Centro piden la restitución de los bancos de piedra de la calle Santiago, donde ahora luce una terraza

En otro emplazamiento de la calle se han colocado bancos de madera con respaldo con la normativa de accesibilidad

Asociaciones y vecinos del distrito Centro han pedido explicaciones por la retirada de los bancos de piedra de la calle Santiago de Madrid, en cuyo lugar se ubica ahora una terraza procedente de un comercio hostelero, que consideran forman parte del eje peatonal Prado-Palacio, y que se han visto reemplazados días después por unos de madera, con respaldo, en otra localización de la calle.

El presidente de la Asociación de Vecinos de distrito Centro, Saturnino Vera, ha trasladado a Europa Press su preocupación ante la desaparición "sin dar muchas pistas" de los bancos, y ha pedido al concejal de distrito Centro, José Fernández Sánchez, que vuelva a colocarlos en el mismo lugar en donde estaban.

"No estamos de acuerdo con esta decisión y lo que provoca es un problema mayor por la zona. Lo primero, te cambian la estética de la calle porque sí y te meten una terraza en la zona, y segundo, crea más problemas de ruido de los que había ya de antes", ha subrayado Vera.

Asimismo, ha asegurado que el concejal "no dijo nada" cuando los vecinos le pidieron explicaciones sobre la razón de esta retirada y que días después se enteraron por sus redes sociales que había instalado nuevos bancos en la calle Santiago, pero de madera, con respaldo y en una ubicación diferente a los antiguos.

Fernández anunció a través de su cuenta de Twitter que habían recuperado los bancos de la calle Santiago, y que ahora estos cumplían con la normativa de accesibilidad, incorporando un respaldo "tal y como indica la norma". Al respecto algunos vecinos de la Asociación de Vecinos Ópera-Austrias se preguntan en redes si los recién estrenados en la calle Prim, de piedra y sin respaldo, sí cumplen la normativa.

"Desaparecen bancos y aparece una terraza sin decir nada por arte de magia, y resulta que los vecinos tenemos que estar contentos porque nos han cambiado unos bancos por una norma de accesibilidad que nadie conoce. Nos quieren engañar y nos tenemos que contentar con lo que dice el concejal", ha trasladado.

LOS BANCOS "NO SE HAN SUPRIMIDO A FAVOR DE LA TERRAZA"

La orden a la que alude el concejal para justificar la retirada de estos bancos es la VIV/561/2010 que se encuentra en el manual de accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid.

Según este documento, los bancos tienen que disponer de un asiento ergonómico, con reposabrazos a ambos lados del asiento, con un espacio frontal de acercamiento de 60 centímetros de ancho libre de obstáculos y con suficiente espacio lateral.

Preguntado por Europa Press al respecto, el concejal presidente del distrito Centro ha asegurado que los bancos de piedra "no se han suprimido a favor de la terraza", y que "no ha sido una decisión política, sino técnica" enfocada en las personas mayores.

"No solamente estos dos bancos se han sustituido por otros con respaldo, sino que se ha aumentado en tres el número de bancos que hemos puesto en la calle, tanto en el lado par como en el impar", ha añadido.

Asimismo, Fernández ha aclarado que si no hubiese habido espacio para reordenar los bancos, "no se hubiesen quitado". "Además, a la Junta Municipal de distrito Centro nos han llegado peticiones de vecinos y comerciantes para que los bancos no estuviesen juntos y que estuviesen un poco separados en el tramo de la calle, además de que tuviesen respaldo", ha subrayado.

Así las cosas, Saturnino Vera ha recordado que los antiguos bancos de piedra son parte del plan Eje peatonal Prado-Palacio, premio urbanismo Europa Nostra 2002, y ha pedido al concejal que "vuelva a dejar la calle exactamente igual que estaba".