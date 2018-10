Vecinos piden "socorro" por el tráfico y la contaminación que "asolan" las calles del centro de Madrid en Navidad

Actualizado 10/12/2008 18:47:12 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) - Las asambleas ciudadanas de los barrios de Justicia y Universidad, en el distrito centro de Madrid, lanzaron hoy un mensaje de "SOS y socorro" por la "invasión de vehículos privados" y por los atascos que provocan "que llenan de humos contaminantes las calles y generan un ruido ensordecedor de bocinas y motores" durante la época de Navidad.

Los vecinos se quejan de que el tráfico "asola" el centro histórico de la capital y que los visitantes 'de a pie' están obligados a padecer el mismo martirio siempre que se acercan las fechas navideñas, "sin que el Ayuntamiento haya dispuesto ni una sola alternativa".

Por eso, las asociaciones presentarán al Ayuntamiento una serie de propuestas concretas para paliar la situación de "degradación" que deja la "avalancha" de coches, siendo los niños, los mayores y las personas con problemas de salud "los que más sufren las emisiones contaminantes".

"El barrio se convierte durante estas fechas en un espacio inhabitable, que está hoy más lejos que nunca de un proyecto de ciudad sostenible: no se puede cruzar una calle, no se puede respirar, no se oye nada, es imposible moverse con un carrito de bebé", indicaron.

Para denunciar públicamente esta situación y ofrecer más detalles a la ciudadanía, las asociaciones vecinales comparecerán mañana en rueda de prensa, a las 11.00 horas, en el Palacio de la Prensa, en la madrileña Plaza de Callao.