Veranos de la Villa conmemora la llegada del hombre a la luna con científicos y Xoel López

Publicado 15/07/2019 18:02:21 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Veranos de la Villa ofrecerá a lo largo de esta semana la música clásica contemporánea de Kronos Quartet, el rock de Cheetos's Magazine, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Pony Bravo, el flamenco de Israel Fernández, una velada científica sobre la llegada del hombre a la luna con un concierto especial de Xoel López y la electrónica de Hidrogenesse.

Kronos Quartet, uno de los cuartetos de cuerda más conocidos y valorados del mundo, según ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, llega al Auditorio al aire libre Pilar García Peña (Hortaleza) este martes 16 de julio.

Con cuarenta y cinco años de trayectoria, infinidad de premios y más de sesenta discos, este grupo de San Francisco tiene un repertorio de lo más ecléctico que incluye tanto música minimalista como jazz, rock, tango o composiciones experimentales.

Más de seiscientas piezas han sido compuestas especialmente para ellos, por autores como Arvo Pärt, John Zorn, Steve Reich, Philip Glass, Roberto Carnevale, Terry Riley o Astor Piazzolla.

Para este concierto, de acceso libre hasta completar aforo, han concebido un programa especial que incluye temas como Spectre de John Osward, One earth, One People, One Love de Terry Riley y Zaghlala (Blurred vision caused by strong light hitting the eyes) de Islam Chipsy.

CUANDO EL RÍO SUENA

La programación de música continúa el miércoles 17 de julio con Cuando el río suena, un triple concierto de rock a cargo de los barceloneses de Cheetos's Magazine y los sevillanos de Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Pony Bravo. Rock intenso y letras llenas de humor en el Auditorio al aire libre de los Jardines Bajos del Puente de Segovia (Latina).

A lo largo de la velada, se espera una intervención especial de los topos gigantes de Philippe Quesne, anticipando el estreno en España de 'La nuit des taupes', que tendrá lugar en Naves Matadero (Arganzuela) del 18 al 20 de julio.

Con esta pieza, el director y escenógrafo francés sumerge al público en un mundo paralelo, sin palabras ni humanos, invitando a los espectadores a asomarse a un universo poblado por siete topos que viven, comen, trabajan e incluso forman una banda de rock.

El viernes 19 de julio el Auditorio al aire libre del Parque de la Cuña Verde de O'Donnell (Moratalaz) se llenará del flamenco de Israel Fernández, joven cantaor manchego de origen andaluz que está cosechando las mejores críticas por parte del público y de sus propios colegas.

En Veranos de la Villa se presentará con el guitarrista Diego del Morao, uno de los tocaores con más proyección del momento, que ha acompañado a figuras como José Mercé, Enrique Morente, Diego El Cigala, Niña Pastori o Miguel Poveda.

ASTRONOMÍA Y CARNAVAL

El próximo sábado 20 de julio se cumplirán exactamente 50 años de la llegada del Apolo 11 a la luna, un hito en la historia de la humanidad que Veranos de la Villa quiere celebrar en el Auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván (Arganzuela) aunando ciencia, poesía, cine y música.

En Pisar la luna con Xoel López intervendrán Carlos Briones, doctor en Ciencias Químicas por la UAM y científico titular CSIC en el Centro de Astrobiología, asociado a la NASA; Eva Villaver, doctora en Astrofísica, actualmente profesora en la UAM; Alexandr Ivánovich Lazutkin, cosmonauta ruso; Sergey Nikoláievich Samburov, especialista jefe de la empresa aeroespacial rusa Energia y presidente del Fondo Tsiolkovsky; y Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid. Como hilo conductor, las mil caras de la luna y el presente y futuro de la exploración espacial.

La música vendrá de la mano del cantautor gallego Xoel López, que prepara un concierto único para este día con canciones propias y ajenas iluminadas por la luna o por la idea de viaje.

El domingo 21 de julio llega al Parque Emperatriz María de Austria (Carabanchel) Verbena Animal, con su pasacalles, música y fiesta de disfraces. De Francia llega La Parade moderne con su desfile de esculturas vivientes inspiradas en grandes cuadros del siglo XX. Hidrogenesse, el dúo barcelonés de art-rock electrónico presentará su disco 'Animalitos' de la mano de Maulwürfe, el nombre de la banda de topos gigantes creada por Philippe Quesne, a partir de su obra 'La nuit des taupes'.

Para terminar la noche, Meneo ofrece un concierto de música electropical en el que sonarán versiones de Queen en cumbia, Cranberries en rumba, Oasis en sevillanas y Alejandro Sanz en cumbia, entre otras. Todo ello con Alba Rihe como maestra de ceremonias y el colectivo SUGA como cuerpo de baile.

Veranos de la Villa se celebra hasta el 1 de septiembre en los veintiún distritos de Madrid.