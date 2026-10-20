La vicealcaldesa espera "no llegar" a Francia o Italia: "Si no quieren paz en las calles, ¿qué es lo que quieren?"

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMEINTO DE MADRID

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, espera "no llegar" a la situación que se está viviendo en Francia o Italia tras el escrache contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y se ha preguntado que "si no quieren paz en las calles, ¿qué es lo que quieren?".

Desde CentroCentro, donde ha inaugurado una jornada sobre reflexión científica en torno a las adicciones, Sanz ha condenado "total y absolutamente esos actos de intimidación y de violencia sobre cualquier líder político y en este caso sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, avalada por una mayoría absoluta de los madrileños".

"No es de recibo. Las protestas, por supuesto, en un Estado democrático son respetables y además están especialmente protegidas, pero los actos de acoso de intimidación no lo son y las escenas que hemos visto tanto con la presidenta como está ocurriendo con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, todos los días no es lo que queremos en las calles de Madrid. No sé si a eso se referían con lo de 'no habrá paz en las calles', cuando algunos amenazaban desde la Asamblea de Madrid", ha lanzado en alusión velada a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La vicealcaldesa ha puesto el foco en "cómo esto va escalando poco a poco". "No sé a dónde quieren llegar y, si no quieren paz en las calles, ¿qué es lo que quieren? Que lo digan claramente", ha retado.

También ha calificado de "preocupante" el corte de la A-3 ayer en el marco de las protestas educativas porque "las manifestaciones y concentraciones están especialmente protegidas en un Estado de Derecho y son respetables pero tienen unos cauces, se comunican a la Delegación de Gobierno y a partir de ahí se tienen que tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad de todos, pero no está ocurriendo en ninguno de los casos, no se están comunicando y, por lo tanto, no son legales esas actuaciones en la manera en la que se están produciendo".

"EL DELEGADO LO ESTÁ PERMITIENDO"

Para la edil, "lo más grave no es que no se comuniquen y que se hagan de esa manera sino que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, lo está permitiendo" con "una actitud connivente con esas actuaciones que no cumplen con el ordenamiento jurídico".

"Las protestas son muy respetables, cada uno puede demandar o entender que tiene unos derechos que puede ejercitar y eso debe ser así, pero lo que no puede ser es que sea a costa de los derechos de los demás. Ayer hubo personas que llegaron tarde a sus trabajos, que llegaron tarde a sus aviones o que perdieron citas médicas", ha descrito.

Sanz ha acusado al delegado de dejar a la Policía Nacional "a los pies de los caballos", con un Cuerpo que se queja de "estar sin medios". "Ayer los policías denunciaban cómo no tenían efectivos suficientes para atender una situación tan preocupante como la que se produjo con ese escrache, acoso e intimidación a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

"En cualquier momento se va a producir una situación de mayor gravedad y el responsable va a ser el que no está tomando las medidas para que se desarrollen las cosas con normalidad en nuestra ciudad", ha advirtiendo señalando al delegado, para apostillar que "lo que ocurre en Sol es ilegal y lo que está ocurriendo en las calles todos los días con cortes, con concentraciones que no son comunicadas, tampoco es legal ni entra dentro del ordenamiento jurídico".

La titular municipal de Seguridad ha reiterado que Martín "está poniendo a los policías a los pies de los caballos, en cualquier momento va a pasar algo grave y será el único responsable". Sobre si Madrid podría verse en la situación de Francia o Italia, Sanz espera que no.

"No es lo que queremos los madrileños y desde luego estoy absolutamente convencida de que la mayoría infinita de los madrileños no quiere esas situaciones. Lo que sí veo es a determinados grupos y a determinados líderes políticos jaleando cuestiones en las calles que pueden ser peligrosas", ha apuntado.

Volviendo a referirse a Bergerot, la vicealcaldesa ha insistido en que "los discursos de algunos de los líderes de la oposición están traspasando líneas rojas que pueden ser peligrosas". Por eso ha pedido "un poquito de calma, un poquito de contención".

"Y si uno tiene miedo de perder las elecciones en un gobierno democrático, pues los Estados de derecho son así. Cuando uno gana las elecciones, las gana. Y cuando las pierde, las pierde. Pero no puede ser que porque vean que van a perder las elecciones estén tratando de incendiar las calles", ha argumentado.

La vicealcaldesa ha reiterado que "serán responsables de cualquier situación que se pueda producir, tanto por jalearlas como luego por no hacer cumplir la normativa, como está haciendo el delegado del Gobierno".