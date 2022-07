Una víctima de homofobia en el juicio: "Me llamaba puto gay y metía papel con restos de heces en el buzón"

El acusado niega los insultos y admite que en una ocasión le mandó una carta con la palabra "gay" manuscrita

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una víctima de homofobia ha rememorado en el juicio contra su agresor verbal el calvario que sufrió durante cuatro años al recibir insultos y amenazas constantes a manos de su vecino, a quien denunció en varias ocasiones por graves incidentes que iban desde cartas amenazantes con frases como "puto gay, te voy a matar" a patadas de madrugada en la puerta de su casa o papel con restos de heces en su buzón.

Marcos H. E., piloto de profesión, se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito contra la dignidad con la agravante de discriminación y otro de amenazas, hechos por los que se enfrenta a 3 años y cinco meses de cárcel.

El acusado no ha querido pactar con el fiscal al negar los delitos por los que se le acusa. Marcos y la víctima eran vecinos puerta con puerta. Carlos vivía con su madre, enferma de Alzheimer, y a raíz del acoso diario tuvo que cambiar de domicilio. Pese a ello, el acoso siguió durante años.

En su declaración, Marcos ha relatado que los problemas se iniciaron a raíz del mal olor que desprendía la casa de su vecino al dejar la basura acumulada en la puerta, lo que le obligaba a abrir la puerta antiincendios.

El acusado ha negado que le profiriera insultos y tal solo ha reconocido que en una ocasión le mandó una carta con la palabra 'Gay', sin ir en contra su orientación sexual y algo que hizo debido a que entre ellos se metían propaganda para molestarse mutuamente.

El relato de la víctima dista de la versión del acusado. Según su testimonio, los incidentes se iniciaron debido a que Marcos dejaba la puerta antiincendios abierta, acceso a la planta que por normativa debe estar cerrada.

"Me empezó a atacar personalmente por mi condición sexual y me llamaba puto gay, calvo de mierda, vete del edificio", ha relatado. Ese año, le agredió en el ascensor y le empujó, unos hechos que denunció ante la Policía y por los que su vecino fue condenado.

También ha relatado que cuando coincidían en la piscina comunitaria, en presencia de otros vecinos amigos del acusado, le profería de forma "reiterada" expresiones del tipo: "maricón de vas a enterar, no sabes dónde te has metido" o "mira este maricón cómo come la cabeza a los vecinos".

Carlos ha relatado que el 18 de septiembre de 2018 al ir a recoger las cartas en su nuevo domicilio se encontró con un sobre cerrado que contenía tres documentos, entre ellos un papel con la palabra manuscrita "Gay" y otro folio con la frase "puto gay sé dónde vives".

Al sospechar de Marcos, pidió al conserje de su domicilio que revisara las cámaras de seguridad del portal y se comprobó que era el acusado quien había depositado las cartas. Tras ello, denunció los hechos ante la Policía.

La víctima tuvo que acudir al médico por ansiedad y se le diagnostico

un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido. "Este señor tiene homofobia, me atacaba por mi condición sexual e iba a hacer daño", ha denunciado.

Asimismo, ha relatado otros incidentes como cuando su vecino daba de madrugada patadas en la puerta de su casa cuando vivía con su madre o cuando en alguna ocasión encontró en el buzón de su madre papel higiénico con restos de lo que parecían heces.