El vídeo que grabó la auxiliar que se mofó de una anciana en una residencia de Ciempozuelos lo filtró su ex por venganza

La dirección de la residencia está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la trabajadora

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vídeo que grabó una auxiliar mofándose de una anciana en el interior de la residencia 'Las Vegas' de Ciempozuelos lo filtró su expareja supuestamente para vengarse de ella, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Las imágenes fueron grabadas hace tiempo por D.T. y el vídeo, adelantado esta mañana por 'Onda Madrid', dura 21 segundos. Se observa a una anciana tirada en el suelo en un pasillo del geriátrico que intenta levantarse apoyándose en su silla de ruedas.

Mientras, la trabajadora no le presta ningún tipo de ayuda y se burla de ella afirmando: "Hemos llegado a la casa del terror". Además, le dice que deje la silla, mientras la mujer, en camisón y visiblemente compungida, le ofrece la mano para que la empleada pueda ayudarle.

Según las mismas fuentes, el novio de la empleada, A.T., que tiene actualmente una orden de alejamiento sobre ella, se hizo ilícitamente con esas imágenes y, tras su ruptura, le amenazó con difundirlas. El miércoles por la noche llamó a la residencia 'Las Vegas' y aseguró que publicaría el vídeo si no despedían a su ex.

Desde el grupo Albertia, que gestiona esta residencia de Ciempozuelos, ha confirmado a Europa Press que le llegaron esas imágenes y, tras visionarlas, apartaron a la trabajadora de sus funciones y rescindieron su contrato por "conductoras irregulares" tanto en el trato como en la grabación sin consentimiento de la anciana de imágenes en el interior del centro.

Tal y como han explicado las mimas fuentes, no hubo ningún percance previo por el que la afectada cayera al suelo. Presenta un deterioro cognitivo por el que tiende a tirarse de la silla de ruedas. "La trabajadora decidió de alguna manera que era la mejor manera de actuar, pero es la conducta es irregular, empezando por la grabación. No tenía antecedentes de comportamientos similares", han aseverado.

El grupo Abertia "rechaza tajantemente cualquier comportamiento que va contra las buenas prácticas en el cuidado de los mayores". Además, la dirección de la residencia de Ciempozuelos está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la trabajadora. Antes, ella tiene un periodo de cinco días de alegaciones a la rescisión de su trabajo.

Y ante las quejas de algunas familiares, han señalado que el geriátrico está actualmente libre de Covid-19, ya que no tiene ningún caso, y que está abierta a visitas de los familiares siguiendo los protocolos establecidos por la Comunidad de Madrid. "No tenemos constancias de denuncias actuales contra esta residencia", concluye un portavoz de la compañía.