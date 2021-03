Villacís admite estar "sorprendida" por la marcha de Toni Cantó al PP: "No lo llego a comprender"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha reconocido "sorprendida" por la marcha al Partido Popular de Toni Cantó, quien fuera portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, y ha apuntado que no lo llega a "comprender".

"Sí, estuve hablando con él hasta el último momento. Tenía mucha confianza en Cantó. Estaba al frente de un equipo de diputados, de personas, a mí las personas que me acompañan me importan mucho. Me sorprende que lo haya hecho, no lo llego a comprender", ha manifestado durante su visita al Parque de Valdemingómez.

Ha dejado claro que para ella Cantó "no es un enemigo" ni quiere criticarlo. Ahora "se ha convertido en rival político, pero nunca será enemigo". "He tenido relación muchísimo tiempo; no voy a criticarlo, pero no lo comparto", ha explicado.

Villacís entiende que "uno está en el proyecto por el proyecto". "Yo estoy en Cs porque es el centro, porque creo que está mal que el bipartidismo se siente a la mesa para repartirse RTVE, porque creo en la eutanasia, en la gestación subrogada... O se cambia mucho o hay algo que falla".

