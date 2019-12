Villacís advierte de que será una "afrenta" si se declara la emergencia para que residuos del Este se trasladen a Madrid

Publicado 24/12/2019 15:22:21 CET

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que será una "afrenta" para la capital si la Comunidad de Madrid declara la emergencia sanitaria con vistas a que los residuos de la Mancomunidad del Este sean trasladados temporalmente a la planta de Valdemingómez ante el inminente cierre del vertedero de Alcalá.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar a empleados de los servicios públicos municipales para felicitarles por Navidad y en referencia a la problemática generada por la gestión de los residuos de 31 municipios del Corredor del Henares por la colmatación del vertedero de Alcalá el próximo viernes.

Sobre esta cuestión, Villacís ha insistido en que no le gustaría que la basura de estos municipios acabe en Valdemingómez dado que "no es aceptable ni responsable" que Madrid tenga que hacer los "deberes" a quienes no han sido capaces de tomar medidas para gestionar sus recursos.

En este sentido, ha cargado contra el presidente de la Mancomunidad del Este y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, al considerar que ha tenido un año para solventar este problema " y no ha hecho nada".

"Madrid no tiene que ser el vertedero de la Comunidad de Madrid", ha enfatizado la vicealcaldesa para añadir que están "hartos" de que se hable de "fechas límite" al cierre de la instalación de Alcalá y ha aseverado que existen alternativas a Madrid.

También ha dicho que existe el principio de que cada municipio debe hacerse cargo de sus residuos, ha alertado de que si se aceptan la basura de los municipios del Este habrá más mancomunidades que quieran enviarlos a Valdemongómez y ha remarcado que ella es "leal" al equipo de Gobierno pero "sobre todo a los madrileños", pues los vecinos de Vallecas "ya tienen suficiente".

Preguntado sobre la opción de declarar la emergencia sanitaria y medioambiental, Villacís ha reconocido que ante esa declaración por parte de la Comunidad no es algo sobre lo que puedan actuar desde la ciudad pero ha insistido en que existen alternativas.

"Si la Comunidad declara la emergencia sanitaria, no es algo sobre lo que nosotros podamos hacer pero insito, hay alternativas, lo saben, tienen que estudiarlas y Madrid no tiene que pagar siempre el pato", ha apostillado.