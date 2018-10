Villacís afea que Madrid Central nazca con una "mayoría exigua" y "sin consenso en ningún momento"

Publicado 29/10/2018 12:15:52 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este lunes que Madrid Central sea una medida que nace con "una mayoría exigua" y "sin consenso en ningún momento".

"Con nosotros no han hablado, no se ha aprobado ninguna enmienda, no se ha buscado el consenso en ningún momento, que creo que es fundamental, porque representan una mayoría exigua, que se basa en un concejal, que son 6.000 votos", ha explicado Begoña Villacís durante la concentración de la Plataforma de Afectados de Madrid Central a las puertas de Cibeles.

La portavoz de los 'naranjas' en el Consistorio, ha precisado que estos proyectos deben estar "consensuados". "No podemos como ciudad invertir para luego rectificar, y la manera de garantizar que no se rectifique es llegar a un consenso", ha indicado.

Villacís ha asegurado que pese a haber obtenido "pequeñas victorias" como las autorizaciones en los colegios, Madrid "es compleja y tiene muchos actores". También ha criticado que mientras que Ahora Madrid dice que la medida busca "reducir la contaminación, todo lo que han hecho hasta ahora, es que aumente el atasco".

"En Madrid existen muchísimos otros barrios que se congestionan, hay que recordar cómo sube en Plaza Elíptica, en Escuelas Aguirre, que existen los bulevares, que hay vecinos que ven cómo sus calles están cada ves más atascadas", ha concluido.