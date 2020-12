Villacís alega ley y transparencia para cambiar subvenciones nominativas a colectivos LGTBI por otras a concurso

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha justificado el cambio de las subvenciones nominativas (a dedo) a colectivos LGTBI por dar mayor transparencia así como por una cuestión legal, pues "en España las subvenciones hay que darlas por concurso público, salvo una justificación para darlas a dedo".

"No solo no eliminamos las subvenciones, aumentan. Pero no son a dedo, son por concurso público. Esto lo dice la gente que no conoce leyes. Hemos pasado todas la subvenciones que eran directas, todas se han pasado a concurso público", ha indicado en una entrevista con Europa Press.

El Ayuntamiento de Madrid hará por primera vez una convocatoria de subvenciones de libre concurrencia para proyectos LGTBI con una cantidad de 225.000 euros, un 6,2 por ciento más que en 2020. Estarán además destinados íntegramente a la protección y promoción de los derechos de este colectivo.

Hasta ahora se habían realizado en forma de subvención nominativa por un valor de 211.000 euros

Villacís ha señalado que "todos los libros de corrupción en el ámbito local señalan como una de las peores prácticas las adjudicaciones a dedo de las subvenciones". "Quizá por esto hemos conseguido el 100 por ciento de transparencia de la Universidad Autónoma de Barcelona", ha apostillado.

Del mismo modo, sobre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Villacís ha indicado que se harán con aquellas subvenciones que sean "por concurso público". "Concurrirán al asociacionismo, supongo. Con la FRAVM hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien. La colaboración público social es fundamental para llegar más lejos", ha explicado.

AYUDAS "PIONERAS"

Sobre las ayudas destinadas a hostelería y más recientemente a los hoteles de la capital, Begoña Villacís ha destacado que son "pioneras" y que le gustaría que estas "abriesen los ojos" al Gobierno central.

"Son las empresas privadas las que crean empleo, pero esta administración ha hecho posible dar trabajo a 6.000 personas, porque hemos sido valientes, porque hemos sido ágiles. Hemos sido muy rápidos. Las ayudas a hostelería salen antes de la finalización del estado de alarma y gracias a esa instrucción se han podido poner mesas en zonas terrizas, fincas colindantes y eso ha hecho que se puedan salvar muchos empleos", ha puesto en valor.

En cuanto a la negociación de los presupuestos, ha mostrado de nuevo su voluntad de que estos "se negocien de verdad con todos los partidos". "Aspiro a que podamos negociar de verdad. Estoy abierta a negociar. A ver y leer las enmiendas de verdad", ha indicado a continuación.

Ha explicado cómo en los Acuerdos de la Villa se puso de relieve que en una negociación "ni uno es muy listo ni otro muy tonto". "Yo quiero hacer otro tipo de política", ha concluido.