Villacís asevera que la ciudad de Madrid "no volverá a una situación anterior" y alerta de que Barajas es un "coladero"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes que la capital "no volverá a una situación anterior" ante los rebrotes de la Covid-19 en la región y ha alertado de que el aeropuerto de Barajas es un "coladero".

"El uso de la mascarilla está generalizado, ahora mismo es obligatorio y, por tanto, no vamos a volver a la situación anterior", ha asegurado Villacís en declaraciones a los medios a su llegada a Puente de Vallecas, donde ha recorrido varios locales comerciales para conocer la situación de los negocios tras la pandemia.

En este sentido, ha recordado que hay que "extremar" las medidas de precaución, sobre todo, entre la gente joven. Asimismo, ha señalado que, desde el Consistorio, están muy pendientes de cómo evoluciona la situación, aunque ahora "sí que hay mascarillas y test" para los madrileños.

En esta clave, también ha puesto el foco en Barajas porque "muchos de los casos positivos son importados" y porque "a diferencia de otros aeropuertos y de muchos países que hacen listas, España está siendo barra libre para todo el mundo".

Así, ha vuelto a insistir al Gobierno para que controle el aeropuerto de la manera más "exigente" posibles, con pruebas PCR para "garantizar que la gente que llega a España lo hace en las condiciones en las que debiera llegar".

A su juicio, esto demuestra que "no se aprende de los errores". "Ya sabemos que el virus no se manifiesta siempre con fiebre, ya sabemos que hay mucha parte de los pacientes que son asintomáticos y yo sé personalmente ,porque he ido a Barajas y no me han hecho un solo control, que Barajas es un coladero", ha zanjado.

Por último, ha insistido en que si se implantan estas medidas más restrictivas "España se explica a todo el mundo como un destino seguro".

La Comunidad de Madrid ha registrado hasta la fecha un total de 22 rebrotes de coronavirus con los afectados ya realizando la cuarentena, de los cuales nueve se han detectado el fin de semana, según ha informado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, este lunes, tras visitar el puesto de mando del incendio de Robledo de Chavela.