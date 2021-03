Villacís confía en el "sentido común" y sostiene que sin el "error" del 8M de 2020 "se podían haber salvado vidas"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confía en que "en las calles prime algo muy extraño, que es el sentido común", de cara al Día Internacional de la Mujer, y ha sostenido que si no se hubiera celebrado el "error" del 8M el año pasado "se podían haber salvado vidas".

"El último 8M ya fue un error y yo estuve en él. Sin él se podían haber salvado vidas, no sé cuántas", ha declarado este lunes en la rueda de presentación de un visor urbanístico.

Villacís ha alertado de "políticos que pretenden imponer su agenda por encima de lo que el país necesita, que es salvar vidas", y confía en que este año pasado, que ha sido "muy doloroso, de los peores de la historia, no haya pasado en balde".

"Hay muchas maneras de reivindicar el feminismo que no pasan por poner a las mujeres en riesgo", ha subrayado. Espera que no se produzcan concentraciones en las calles porque "la única manera de minimizar riesgos es no juntarse, no concentrarse".

Ella no acudirá a concentración alguna, únicamente a los actos institucionales del 8M, todos con protocolos Covid. "Desaconsejo como vicealcaldesa y como mujer ir a las concentraciones", ha declarado para añadir, a renglón seguido, que para reivindicar a las mujeres no hay que ponerlas en riesgo.