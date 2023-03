Villacís critica el "esperpento" de que sean "malas mujeres" aquellas que "bailan reguetón o agradecen piropos"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el Auditorio Caja de Música, a 8 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este miércoles 8 de marzo, Día de las Mujeres, contra el "esperpento" que a su juicio supone el hecho de que se catalogue como "malas mujeres" a aquellas que "acuden a un concierto de reguetón, leen 'Lolita' o agradecen piropos ingeniosos".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid con motivo de este día. La vicealcaldesa ha aseverado que es el 8M en el que "más decepcionada" se siente debido a que el movimiento feminista está tornando en "un esperpento".

"Hemos pasado de ser malas mujeres por no planchar, por no llevar impolutos a nuestros hijos, por querer votar y divorciarnos, a ser malas mujeres por ir a un concierto de reguetón, por leer 'Lolita', por decir gracias a un piropo ingenioso. Hemos catalogado de malas mujeres a mujeres que llevan a su bebé al congreso, por criticar a una ley que no convence. Hemos pasado a ser malas mujeres por el hecho de sucumbir al amor romántico", ha criticado la también coordinadora de CS Madrid desde la Caja de Música de Cibeles.

En este punto, la vicealcaldesa ha manifestado que a título personal está "más cerca" de sentirse "mala mujer que una buena mujer". Ha defendido que ella considera "a todas las mujeres, hagan lo que hagan", y ha llamado a respetarse entre todas.

"Tenemos que dejar de clasificarnos. Eso es lo único que el feminismo puede hacer que nos sintamos orgullosas a todas. Es una vergüenza que vaya a haber dos manifestaciones, y lo tenemos que empezar a decir; no todas tenemos que pensar igual, que ser de izquierdas, de sentirnos víctimas. Nos tenemos que sentirnos fuertes y unidas", ha finalizado.