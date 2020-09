Villacís culpa a la Zona de Protección Acústica Especial de ser el impedimento para autorizar ampliaciones de terrazas

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) de ser el impedimento por el cual no se pueden ampliar las terrazas de los hosteleros madrileños, por lo que ha pedido que se lleven a cabo nuevas mediciones.

"Nos hemos encontrado con muchos obstáculos. No es una cuestión de atasco, la ZPAE nos impide autorizar nuevas terrazas. Al menos que se hagan nuevas mediciones, que es lo que he pedido, no podemos ofrecer nuevas terrazas", ha expresado durante su intervención en la comparecencia de la comisión de Vicealcaldía a petición del grupo municipal de Vox.

Villacís ha desgranado que el total de solicitudes realizadas por hosteleros asciende a 3.889, de las que se han resuelto 2.480, "lo que se traduce en un 64 por ciento". De estas 3.889 solicitudes, 599 corresponden a solicitudes de terraza en banda de estacionamiento de las que se han concedido 197.

La vicealcaldesa madrileña ya había manifestado en agosto que si de ella dependiera, cedería más bandas de aparcamiento a las terrazas de bares y restaurantes así como relajaría las ZPAE con el objetivo de que los hosteleros no tengan pérdidas porque son negocios que "dan de comer a mucha gente".

En este sentido, ha alertado de que el paro en el sector de la hostelería madrileña podría llegar a un 60 por ciento en 2021 de los 19.000 negocios del sector que hay en la capital.

Ha puesto en valor que el Consistorio dio "avales, moratorias por valor de 24 millones de euros, 670.000 para formar en comercio electrónico, se facilitó en junio a los distritos un modelo único". "No ha habido día que no haya hablado con hosteleros. Desde el área de Economía se promovió la bonificación del 100 por cien de ocupación", ha añadido.

Así, ha indicado que "nunca se ha otorgado tantas licencias en la historia del Ayuntamiento de Madrid", y ha detallado que se han resuelto 2.480 licencias de las más de 3.000 solicitadas.