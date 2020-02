Villacís dice que el estudio de demanda sobre el parking de Retiro "no es concluyente" e insiste en la consulta vecinal

Publicado 24/02/2020 11:19:53 CET

Recalca que no se incluye el parking de 400 plazas previsto en el Hospital Niño Jesús y que hay un "rechazo vecinal bastante alto"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que el estudio de demanda de plazas de aparcamiento lanzado por el área de Medio Ambiente y Movilidad en los barrios de Ibiza y Niño Jesús, en el distrito de Retiro, no ofrece "datos concluyentes" y que la encuesta que vale es la consulta vecinal que se lanzará sobre el proyecto de parking subterráneo.

En este sentido, ha dicho que este proyecto ha levantado un "rechazo vecinal bastante alto y cuantificable" y, en consecuencia, ella y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, están de acuerdo que solo habrá aparcamiento si así lo apoyan los residentes de la zona.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras acudir a un desayuno informativo del director de El Español, Pedro J. Ramírez, para incidir en que esta encuesta no recoge "todos los datos", como por ejemplo el proyecto de parking del Hospital Niño Jesús con una previsión de 400 plazas.

"Si se hace una encuesta en casi todos los sitios hay demanda, lo que es cierto es que por ejemplo no se incluyen datos como que el Hospital Niño Jesús está preparando su propio proyecto de parking y, por tanto, hay que conjugar todas las ofertas que se va a hacer y todas las demandas", ha señalado la vicealcaldesa.

Villacís ha indicado, no obstante, que existe un "rechazo vecinal bastante alto" que también es cuantificable y que se saldrá de dudas cuando se articule una consulta vecinal, que es "de lo que se trata".

"Vamos a apoyar el proyecto que decidan los vecinos, así que el alcalde y yo estamos de acuerdo en esto", ha enfatizado Villacís para subrayar que el Consistorio no quiere "imponer por la fuerza" un modelo de aparcamiento y ha reiterado que su postura no varía porque "no quieren imponer por la fuerza un modelo de parking".

ESTUDIO DE DEMANDA

El barrio de Ibiza y Niño Jesús, en el distrito de Retiro, arroja una demanda de 1.400 plazas para residentes y comerciantes, según las encuestas sobre el potencial aparcamiento subterráneo de la calle Menéndez Pelayo.

De las 4.774 encuestas realizadas en un ámbito de estudio de 10.556 habitantes, 377 resultados son favorables, lo que supone un 7,90 por ciento sobre el total de la población. Al extrapolar este porcentaje al número total de residentes en el área de estudio (10.556), se estima que un total de 834 residentes estarían interesados en adquirir una plaza en un futuro aparcamiento. No se incluye en esta predicción los indecisos y se mantiene la prudencia en la estimación de la demanda, indican fuentes municipales.

El mismo informe estima que hay 3.873 trabajadores en la zona de estudio y 306 serían demandantes de plaza. Es uno de los resultados del resumen del estudio elaborado por la empresa de consultoría Prointec, encargado por el Ayuntamiento de Madrid y al que ha tenido acceso Europa Press.

El Hospital Niño Jesús, que recibe pacientes de toda la Comunidad de Madrid, cuenta con un parking de entre 200 y 250 vehículos para trabajadores. Se estima con este informe, "de forma conservadora, que la demanda procedente de este hospital podría cuantificarse en 202 plazas", recoge el resumen.

Añaden que el déficit de plazas estimado en los barrios de estudio es de 1.822 plazas de aparcamiento. Si el modelo de explotación finalmente es el de abono por años, la demanda probablemente sería "mayor al no haber barrera económica de entrada (26.000 euros en cesión o venta)".