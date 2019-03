Villacís dice que la querella "tiene el mismo futuro que IU en Ayuntamiento" y carga contra el "carroñerismo político"

Publicado 25/03/2019 11:57:16 CET

"No me hacen daño sino que me sitúan donde está Cs, que es en la alternativa al populismo en Madrid", afirma

MADRID, 25 Mar.

La portavoz de Cs en el Consistorio de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que la querella interpuesta contra ella "tiene el mismo futuro que IU en el Ayuntamiento, ninguno", y ha cargado contra el "carroñerismo político" y "el juego sucio".

IU Madrid ha registrado este lunes una querella criminal contra la portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso del ejercicio de su función. Lo hace tras conocer que no comunicó al secretario general del Pleno que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia, información que no se incluyó en su declaración de bienes.

"La querella tiene el mismo futuro que tiene IU en el Ayuntamiento, que es ninguno. Ellos lo saben, por eso no la han presentado hasta ahora cuando han tenido un año para presentarla. Lo hacen ahora porque la alternativa al populismo es Cs", ha declarado a la prensa tras reunirse con el comité ejecutivo de COCEM.

A Villacís le resulta "curioso que IU vaya a hacer algo que ni el propio Ayuntamiento ha visto". Cree que la querella "no tiene ninguna viabilidad jurídica" porque es "una querella temeraria, muy típico del carroñerismo político que últimamente ejercitan algunos ante su posibilidad más que cierta de su disolución".

Añade que la interposición de la querella es "algo absurdo" porque no es administradora de la sociedad y porque no ostenta funciones de gobierno en el área de seguridad. "Es por eso po lo que el Ayuntamiento no ha tenido ninguna acción y ellos (a IU) lo hacen porque estamos a dos meses de las elecciones. No engañan a nadie a estas alturas", ha argumentado.

"No me hacen daño sino que me sitúan donde está Cs, que es la alternativa al populismo en Madrid. Hoy hay dos alternativas, o populismo o liberalismo. Ellos van a utilizar todo tipo de armas y juicio sucio. Me da lástima que se utilice la justicia para estos fines", ha terminado.

QUERELLA DE IU

IU Madrid detalla en su querella que hasta abril de 2018 no apareció en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad mercantil de Villacís y que la edil no renunció a su cargo de administradora de este gabinete jurídico, que dirige su marido, hasta marzo del año pasado, según consta a su juicio en el registro mercantil.

Argumenta la querella que este despacho, que representa a un sindicato policial (Unión de Policías Municipales), se querelló contra la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce y que la edil de la formación naranja ha realizado actividades e iniciativas municipales relacionadas directamente sobre la Policía Municipal, lo que supone "indicios claros" de un conflicto de intereses e incompatibilidades de su cargo.

La querella ahonda en que Villacís debería haberse abstenido de determinadas votaciones en el Pleno como marca la normativa.