Villacís dice que si entraran los coches C a Madrid Central se retrocedería "más atrás de lo que hizo Gallardón" con APR

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido en que Madrid Central no se revertirá sino que mejorará, como recogía el pacto PP-Cs, y que si finalmente entraran los coches C a la zona de bajas emisiones sería tanto como "ir más atrás de lo que hizo (el alcalde Alberto Ruiz) Gallardón" con las Áreas de Prioridad Residencial (APR).

"Si pasaran los C se iría más atrás de lo que hizo Gallardón en su día porque las APR tenían restringida la entrada de coches C que no fueran de residentes. No es momento de ir atrás sino de ir hacia delante", ha defendido.

Villacís ha hecho estas declaraciones tras la firma de un convenio con los hosteleros de La Viña y después de que se haya conocido que el borrador provisional de la ordenanza de Movilidad Sostenible no incluye los permisos para circular de los coches con etiqueta C (los gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014), en lo que fue un enfrentamiento abierto de posturas entre Cs y PP.

Villacís ha insistido en que lo que hay en este momento es un borrador. "Estamos haciendo bien las cosas. Somos un Ayuntamiento serio y esto es un borrador inicial. A nosotros lo que nos preocupaba es que se hiciera efectivo el pacto al que llegamos PP y Cs, que aunque muchos partidos se hayan abonado a las 'fake news', decía lo que decía y no hablaba de reversión de Madrid Central sino de mejora", ha puntualizado.

"HAY QUE PRESERVAR LA ZONA DE BAJAS EMISIONES"

Se trata de mejoras "que apuestan por la actividad económica y que dan garantía a las personas que habitan en Madrid Central, que no son sólo los vecinos sino los comercios, la hostelería... Es la mejora de las condiciones de trabajo porque les reconocen como vecinos. Hay que introducir mejoras pero hay que preservar las zonas de bajas emisiones", ha manifestado.

Para eso "se tienen que estudiar todas las modelizaciones, se tienen que contrastrar e ir en línea con Europa porque no hay ninguna ciudad europea que haya vuelto atrás en una zona de bajas emmisiones".

A LA ESPERA DE LA MODELIZACIÓN

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que se toma esta medida en el borrador después de las conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica y hasta "esperar al resultado de la modelización completa de Madrid 360 para evaluar la medida", modelización que llegará a final de mes.

Según ha avanzado la Universidad Politécnica de Madrid (encargada de la modelización de toda la Estrategia Madrid 360 y también de la del Plan A que incluía Madrid Central) y facilitan fuentes de Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante (PP) a la cabeza, la medida de permitir la entrada de vehículos C de alta ocupación en la zona de bajas emisiones de Centro supondría una rebaja de los óxidos de nitrógeno (NOx) de 0,2 toneladas al año.

Según las mismas fuentes del área, el incremento de la ocupación de vehículos C "implicaría disminuir los vehículos C de paso por kilómetro en Centro llegándose a eliminar un 14 por ciento de los mismos, que se traduce también en 6.663 kilómetros diarios recorridos menos".