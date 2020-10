Villacís entiende que Cs hará valer su "posición de centro" de cara a la Ley de Memoria Democrática

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, entiende que Cs hará valer su "posición de centro" de cara a la votación de la Ley de Memoria Democrática, después de que haya anunciado que a partir de hoy votarán 'no' a cualquier iniciativa plenaria en Cibeles relativa a la memoria histórica para bloquearla con los diez escaños de la formación 'naranja'.

"Es una posición de centro que siempre hemos hecho y entiendo que a nivel nacional también se va a extender", ha contestado en rueda de prensa, en la que ha insistido en que la posición de Cs es la de desmarcarse de "minorías extremistas".

Preguntada si dentro de esas minorías extremistas incluye al PSOE, formación que ha llevado al Pleno mociones varias relativas a memoria histórica, como Vox, la edil ha insistido en que quiere pensar que España "no está en los extremos, en las broncas e insultos parlamentarios estériles que no llevan a ninguna parte".

"Reivindicamos a los que no quieren estar en esa política de división, frentista y de bandos. Me refiero a todo el mundo que esté en esta guerra constante, a todo el mundo que nos quiera llevar a que nos tengamos que significar, si eres de un bando o de otro. No quiero que me pregunten de qué bando soy sino (trabajar) para que no haya mas contagios y muertes", ha argumentado.