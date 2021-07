Villacís exhorta a Sánchez a reconocer que Cuba "es una dictadura" y liderar la postura de la UE en este sentido

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha exhortado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer abiertamente que Cuba es una "dictadura" y a liderar la postura de la Unión Europea respecto a la isla en este sentido.

En declaraciones a los medios, la dirigente de Ciudadanos ha subrayado que "el problema" del Gobierno central "es quién le está dictando el discurso", en referencia a Unidas Podemos, socio de gobierno de Sánchez, que, a través de la portavoz de En Comú, Aina Vidal, aseguró que Cuba "no es una dictadura".

El propio Sánchez aseveró este martes que "es evidente que Cuba no es una democracia", después de que la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, evitara en varias ocasiones asegurar si el gobierno cubano es o no una dictadura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo central recalcó que debe ser la sociedad cubana, "sin injerencias", la que encuentre su camino hacia la libertad y la prosperidad. "Y la comunidad internacional deberá ayudar", indicó en declaraciones a 'Telecinco' recogidas por Europa Press.

Sobre este punto, la vicealcaldesa madrileña ha censurado que España no condene el régimen cubano y desde Unidas Podemos no reconozca que se trata de una dictadura. "Si no hay democracia es que es una dictadura, y si los socios de Sánchez no reconocen que es una dictadura y dicen que es una democracia, me preocupa que sea ese el modelo que quieren para España", ha afeado.

En este sentido, Villacís ha reclamado al Ejecutivo central, dado el "papel fundamental" que España juega en este asunto como país hermano de Cuba, que condene esa dictadura y lidere en Europa la postura de condena al gobierno de Miguel Díaz-Canel para "ayudar a la población", que se manifiesta "con más hambre que miedo" a favor de la "democracia y la libertad".

"España tiene que salir ya a decir que en Cuba hay una dictadura, tiene que sostener y liderar la posición en Europa respecto a que es una dictadura y tiene que tomar medidas ya porque el pueblo cubano ya no resiste más", ha subrayado la líder de Ciudadanos en Madrid.

Así, ha subrayado la situación de "hambre" y "miedo" que vive el pueblo cubano y ha recordado que "están desapareciendo personas" y "hay presos políticos". "Tenemos un gobierno que está muy desnortado; llama presos políticos a los que son políticos presos aquí en España y no llama presos políticos a los que son auténticamente presos políticos en Cuba", ha lamentado.