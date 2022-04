Villacís fija como objetivo del Ayuntamiento que "los relojes y yates se vuelvan a transformar en dinero de madrileños"

Pide "respeto" en la instrucción para que los jueces "hagan su trabajo con la máxima libertad"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que el objetivo del Ayuntamiento al personarse en la causa que investiga el presunto cobro de comisiones millonarias por parte de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño es que "los relojes, los yates y los coches se vuelvan a transformar en el dinero de los madrileños, es decir, que se devuelva el dinero".

Así lo ha manifestado tras visitar los campamentos de Semana Santa en el Colegio Nuestra Señora de la Almudena, en el distrito de Retiro. Villacís ha pedido "respeto" en el proceso y ha advertido que "no va a calificar nada" porque quiere una instrucción "con la máxima libertad para que los jueces hagan su trabajo".

"Nosotros nos hemos personado porque somos los perjudicados y nuestro objetivo es que los relojes, los yates y los coches se vuelvan a transformar en el dinero de los madrileños, es decir, que se devuelva el dinero. Es una buena noticia que se haya admitido la personación", ha subrayado la vicealcaldesa.

En este sentido, Villacís ha recordado que las partes personadas "no pueden dar alternativas" porque lo que quieren, desde el Consistorio y la Funeraria Municipal, es "resarcir el perjuicio que se les ha ocasionado a todos los madrileños".

Con respecto a que el juez Adolfo Carretero no haya podido proceder al embargo de las cuentas bancarias de Luis Medina al no contar con más de 250 euros, Villacís ha indicado que "el juez llegará lo más lejos posible de la investigación".

En esta línea, ha explicado que, aunque el Consistorio esté personado, no es su responsabilidad tomar alguna decisión de forma administrativa porque "dictan los jueces". Asimismo, ha recordado que para conocer la deuda final debe haber una sentencia en el proceso, donde se reconozca al Ayuntamiento como acreedora.

"Eso por ahora no ha ocurrido, por lo que no podemos hacer nada. El juez tiene que seguir con la investigación, que oficie para saber de qué sociedades forma parte esa persona, si es que puede localizar más bienes, pero digamos que eso no es acción del Consistorio de forma directa", ha indicado Villacís.