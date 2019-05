Villacís invita a Pepu Hernández a apoyar a Cs en el Ayuntamiento: "Puede ser perfectamente una parte activa"

Publicado 27/05/2019 10:10:16 CET

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha invitado este lunes al candidato del PSOE, Pepu Hernández, a apoyarla en el Consistorio, tras destacar que ella nunca ha puesto "cordón sanitario" a los socialistas en la capital y destacando que el exseleccionador de baloncesto puede ser "perfectamente una parte activa".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Villacís ha indicado que no se da por aludida con las palabras del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ayer hacía un llamamiento al partido de Albert Rivera para levantar ese veto impuesto durante la campaña al PSOE en algunos territorios.

"No hice cordón sanitario al PSOE, durante toda la campaña me preguntaron los medios si vetaba al PSOE en algún tipo de negociación y les dije que no", ha señalado Villacís, quien ha indicado que, por ello, "sigue abierta la puerta hoy". "Pepu Hernández podía ayudar a otro gobierno que no fuera Más Madrid", ha lanzado, para insistir en que sigue abriéndole la puerta.

En la Comunidad de Madrid, Villacís ha dicho que tienen que negociar con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pero en la capital, ha recalcado, "si alguien se tiene que dar por aludido por las palabras de Sánchez es Pepu Hernández porque está en su mano que haya otro equipo de gobierno y puedan formar parte de las negociaciones".