Villacís lamenta el "rodillo" que le han puesto Ayuntamiento y PSOE a Cs ante sus enmiendas a los Presupuestos de 2019

Publicado 10/11/2018 13:29:45 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado este sábado el "rodillo" que le ha puesto el Ayuntamiento de Madrid y PSOE a la formación naranja cuando han presentado sus enmiendas a los Presupuestos municipales.

Así lo ha señalado Villacís en declaraciones a los periodistas después de visitar este sábado el stand del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, partido europeo al que está adscrito Ciudadanos y al ser preguntada sobre si se reuniría con PSOE y Ahora Madrid para negociar Presupuestos de 2019.

"No nos van a llamar, porque nosotros hemos querido presentar enmiendas para mejorar los presupuestos, para bajar impuestos en una una ciudad que tiene más de mil millones de euros de superávit y tiene unos porcentajes de presupuestos irrisorios como nunca antes", ha sostenido Villacís.

De hecho, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio ha lamentado que han querido enmendar estas cuentas y que solo han recibido "el rodillo" del PSOE y Ahora Madrid que han votado "en contra de todas" sus enmiendas.

"No nos hacemos ilusiones y aunque nos reuniésemos, no serviría de mucho si el Gobierno nos hace el mismo caso que a su socio, el PSOE", ha augurado Villacís al tiempo que ha afeado a los socialistas que cada año presenten las "mismas enmiendas" para negociar las cuentas. "Con el Gobierno se puede negociar, pero lo que no van a hacer es cumplir", ha zanjado.