Villacís llama a convertir Madrid "en la mejor ciudad donde trabajar" aprovechando la deslocalización de la pandemia

Impulsado por Madrid Open City, la plataforma de empresas y Ayuntamiento para atraer "talento e inversión"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a convertir la capital "en la mejor ciudad donde trabajar" aprovechando la deslocalización que ha traído consigo la pandemia.

"En toda crisis se abren oportunidades y en ésta hemos descubierto el teletrabajo. ¿Por qué no nos convertimos en la mejor ciudad donde trabajar ahora que sabemos lo que es la deslocalización? ¿No se vive mejor y se come mejor en Madrid? ¿No es Madrid la ciudad más libre, donde a nadie se le pregunta de dónde viene, qué hablas o cómo quieres rotular?", ha planteado en la presentación de Madrid Open City, la plataforma de empresas y Ayuntamiento para atraer "talento e inversión".

El objetivo de la plataforma es posicionar y promocionar en los mercados extranjeros a Madrid como centro internacional de negocio, capital humano e innovación. Lo hace ofreciendo servicios de información y asesoría sin coste a todas las empresas y organizaciones que buscan la ubicación óptima para desarrollar sus actividades en España o fuera del país.

Para ello, Madrid Open City cuenta con la colaboración de directivos líderes que asesoran en el proceso de búsqueda, decisión, planificación y ejecución asociado a la expansión de actividades en el extranjero.

Villacís ha defendido la necesidad de que los políticos pasen antes "por la sociedad civil, que pasen una crisis en la empresa privada y convivan con palabras como 'restructuración' o 'ERE'" para empatizar y tener "una piel distinta" que les sirva como aprendizaje a aplicar en la Administración.

CUESTIONAR EL STATUS QUO DE LA ADMINISTRACIÓN

"Se debe cuestionar el status quo de las administraciones públicas. Cuando hablamos de colaboración público-privada cuestionamos ese status quo", ha alegado Villacís, que echó en falta cuando llegó a la Vicealcaldía informes y estudios "de cómo se hace negocios en Madrid, de la calidad de vida, de la cultura, de lo bien que se come en Madrid, que se compare con el mundo entero", más allá del "ombliguismo" que únicamente se centra en lo que hace el Consistorio.

Begoña Villacís ha llamado a competir, una palabra que no sólo le gusta sino que además asegura que no le asusta. "No hay que temer a la palabra 'competir'. Mi papel como vicealcaldesa es ser comercial de mi ciudad", ha defendido. Además ha instado a trabajar por "situar a Madrid en el mapa" porque en el extranjero sigue "sin ser reconocida por lo que es".

"EN EL MUNDO TODO ES COMPETITIVO"

En la misma línea ha ido el presidente de honor de Madrid Open City, Antonio Garrigues, que ha remarcado que "en el mundo todo es competitivo" y demostrar, además de saber vender, que España "es el mejor país del mundo", además de poner en valor que Madrid "puede cumplir un papel mucho más importante".

"En España hay una mezcla entre audacia y pereza porque parece que nos dé pudor hablar de nuestros méritos. Hay que olvidar eso. Estamos en un mundo competitivo y hay que tener mentalidad de ganar, capacidad de vendernos y hacerlo con gracia y simpatía", ha instado Garrigues.

TRABAJAR EN EQUIPO

El presidente de Madrid Open City, el regatista olímpico Gerardo Seeliger, ha puesto en valor la importancia de trabajar en equipo y la generación de una idea, "que es la que tuvo Begoña (Villacís)" al impulsar "un equipo único entre administraciones y empresas, entre empresarios y Ayuntamiento recogiendo de ambas partes los puntos más fuertes en un proyecto permanente" con una dirección que irá rotando.

La plataforma trabaja en "ver de qué países se pueden atraer empresas, talento e inversión", con el foco puesto en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, norte de África, Asia (sobre todo Corea, Japón, China, India) e Israel.

La plataforma ha firmado una colaboración con el Instituto de Empresa para que una veintena de graduados de los Master en Dirección de Empresas "estudien cada ciudad que esté por encima de Madrid en cada segmento para saber qué han hecho para estar tan arriba". "Lo importante es copiar, inspirarnos, mejorar ideas ya existentes", ha señalado Seeliger.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio Laguna, ha remarcado que comparten el objetivo de la plataforma como parte integrante, que pasa por "mejorar el bienestar de la ciudad a través de la economía". En su intervención ha llamado a "invertir de manera adecuada, no alocada". "No quiero acordarme del Plan E" del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha concluido.