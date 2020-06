Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con el comercio local para "volver al Madrid de hace tres meses"

La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs para permitir un "tropezón" a los comercios en su vuelta a la actividad

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a los vecinos de la capital a "volcarse" con los centros comerciales tras su reapertura en fase 2 con el objetivo de devolver la ciudad a "hace tres meses" y que los comerciantes "abran sus persianas" y Madrid "esté vivo".

"Es importante que sepan que se están guardando todos los protocolos de seguridad en estas instalaciones se está limpiando, el control de aforos, que es el 30 por ciento en zonas comunes y 40 por ciento en tiendas", ha remarcado la líder 'naranja' a los medios de comunicación en la reapertura del Centro Comercial Moda Shopping, donde ha insistido en la "dureza" del confinamiento para los comerciantes que llevaban "tres meses sin poder vender".

En esta línea, ha celebrado el entendimiento entre los dueños de este espacio, Mapfre, y los inquilinos a los que se han dado "facilidades para que resistan" con medidas como la condonación de rentas. Así, ha instado al Gobierno de España a que sigan esta senda y que flexibilicen los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) para que se permita "un tropezón" a los comerciantes en su reapertura, que están llevando a cabo "con mucho miedo".

A estos comerciantes, la vicealcaldesa les ha pedido que "resistan", ya sea "con menos trabajadores o con pérdidas" y les garantiza que si lo hacen volverán a crecer. "Todo el que cierre es una pérdida y una tragedia", ha insistido Villacís.

APOYO A LA HOSTELERÍA

Por última, al ser preguntada por las críticas que recibió tras cortar una cinta en la reapertura de terrazas de la fase 1, ha rechazado que su presencia en estos actos sea "frívola" y ha asegurado que continuará haciéndolo porque es su "trabajo" en defensa de la hostelería, comercios y trabajadores. "Quien quiera tachar de frívolo esto, a mi no me lo parece, a mi me parecen frívolas otras cosas porque lo voy a seguir haciendo, voy a seguir apoyándolos en todo lo que pueda", ha zanjado.

Por su parte, el director de operaciones inmobiliarias de Mapfre, Alfredo Muñoz Pérez, ha explicado que este mismo lunes han reabierto cerca del 95 por ciento de los locales del centro comercial y que para ello han trabajado en facilitar las condiciones de seguridad para que tenga las "máximas garantías" tanto sus trabajadores como visitantes y ha citado como ejemplos el control de aforo o la entrega de una mascarilla a los potenciales compradores, además del incremento de la limpieza.

Así, ha indicado que algunos de los comercios no reabrirán en las franjas "exactas" en las que lo hacían antes, ya que tienen que adaptarse a sus nuevas características y la plantilla reducida. "Esperamos que la recuperación sea tan rápida y tan sólida como* quisiéramos y que contribuyan a dinamizar la economía de Madrid", ha concluido.