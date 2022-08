Villacís niega una "guerra" con el PP por las elecciones de 2023: "Madrid está por encima de los partidos"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha negado este lunes que haya una "guerra" con el PP por las elecciones municipales de 2023 y ha resaltado las "buenas relaciones" que han tenido ambos porque "la ciudad está por encima de los partidos políticos".

"Si a mí me gustase la guerra, no estaría en Cs. Yo soy muy firme y combato por mis ideas. Me han ofrecido mil veces ser alcaldesa, pero yo opto por ser firme con mis ideas y por el proyecto político de centro", ha aseverado la viceacaldesa a los medios comunicación desde el Mercado Municipal de Villaverde Alto.

De esta forma, Villacís ha subrayado las "buenas relaciones" que el PP y Cs han tenido en estos tres años de mandato en el Gobierno municipal de la capital y ha asegurado que "la educación está por encima de todo y Madrid está por encima de los partidos políticos". "Vamos a seguir trabajando igual de bien", ha aseverado.