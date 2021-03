Niega que Rivera esté detrás de movimientos de Cs al PP: "esté donde esté siempre va a ser Cs"

Defiende que Arrimadas ha salido reforzada, rechaza que se vaya pasar al PP y de Aguado dice que es "muy buen candidato"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que Albert Rivera esté detrás de movimientos de Cs al PP porque "esté donde esté siempre va a ser Ciudadanos".

Tras participar en un acto del Ayuntamiento de Madrid con Reporteros sin Fronteras, Villacís ha calificado de "mentira" esas voces que señalaban a Rivera detrás de movimientos para que cargos 'naranja' se pasen al PP.

"Puedo ofrecer mi propio testimonio. Albert es mi amigo y hablo con él bastantes veces pero no con la frecuencia que desearíamos porque cuando uno tiene mucho trabajo no habla tanto como le gustaría con amigos. Ni está detrás de eso ni de ningún movimiento de Cs al PP. Albert, esté donde esté, siempre va a ser Ciudadanos", ha remarcado.

Preguntada por la ahora vicepresidenta del Gobierno regional murciano, Isabel Franco, que ha asegurado que no se va a ir al PP y que peleará para ser readmitida en Cs, Villacís ha contestado que desconoce lo que va a alegar pero lo encuentra "complicado, obviamente".

"DESDE LUEGO" QUE ARRIMADAS SALE REFORZADA

Y en cuanto a si Inés Arrimadas ha salido reforzada de la ejecutiva, la vicealcaldesa tiene claro que sí, "desde luego". "Tiene el apoyo de todo el equipo y mi respeto personal por haber sido valiente y haber tomado la decisión y los cambios, que es lo que hizo ayer. Hay gente que es más conservadora e inmovilista. Hizo un gran ejercicio de responsabilidad", ha defendido.

Villacís ha contestado de nuevo con un tajante 'no' cuando se le ha preguntado si se pasaría al PP. "No tendría que estar en política porque yo tenía mi oficio. Lo que te da la libertad en política es tener un sitio al que volver, tener una profesión", ha apelado.

"Distingamos entre la gente que lleva toda la vida haciendo política y a lo mejor no tienen donde irse y entre la gente que tiene un oficio y venimos de la sociedad civil", ha diferenciado. Begoña Villacís tiene claro que si Cs 'se acabara' volvería a su anterior trabajo, del que está en excedencia.

"AGUADO ES MUY BUEN CANDIDATO"

De Ignacio Aguado, de quien ha afirmado que es "muy buen candidato", Villacís ha destacado que "ha hecho un gran trabajo", reconocimiento que ha hecho extensible a todos los consejeros regionales de Cs.

"No reconocer que el consejero del área social ha sido esencial en la crisis es no tener mucha sensibilidad. No reconocer que el área de cultura ha sido esencial en la crisis o que hayamos estado presentes en 'Le Monde' o en varias televisiones francesas por el 'milagro cultural', por ser el sitio donde lo último que cierra es el teatro... El área de economía ha sido esencial para salir de la crisis. Hemos trabajado en convenios para reforzar la empleabilidad, en planes que necesitan los hosteleros ya", ha enumerado.

"Aguado es muy buen candidato. Eso es lo que decían los afiliados porque mi partido tenia primarias y, por supuesto, es un buen candidato", ha terminado.