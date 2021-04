Villacís pone en valor en el arranque los logros naranjas en el Ayuntamiento: "Madrid vive y es feliz gracias a Cs"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha puesto en valor este sábado en el arranque de la campaña electoral de la formación naranja los logros conseguidos por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid a través de las áreas en las que gobierna, cuya gestión ha llevado a que la ciudad "viva y sea feliz" a pesar de la pandemia.

Con la vicealcaldesa de Madrid ha arrancado en la plaza de Ópera la apertura de la campaña a las elecciones del próximo 4 de mayo que llevará a cabo la formación liberal con Edmundo Bal a la cabeza. Le acompañan para el pistoletazo de salida la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, Villacís, y el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín.

En primer lugar, ha querido recordar cómo hace dos años, con las elecciones de 2019, estaban en esta misma plaza defendiendo el mismo proyecto de centro, un proyecto "que no es fácil" en España, al igual que no es "fácil" que hagan elegir a los ciudadanos.

"No es fácil seguir luchando cuando te ponen las cosas tan difícil. Se nos da bien las cosas difíciles porque nunca lo hemos tenido fácil. Pero hace dos años era portavoz y hoy soy la vicealcaldesa de Madrid", ha reivindicado.

Tras ello, ha querido alardear de la capital, "una ciudad maravillosa, que no es de bandos, sino una ciudad alegre que le gusta vivir". Con el escenario de fondo del Teatro Real, la portavoz municipal de Cs ha recordado que sigue abierto "gracias a Ciudadanos" al igual que gracias a su gestión la Plaza de Ópera tiene terrazas.

"Y esta ciudad tiene oxígeno, y esta ciudad vive y es más feliz gracias a que gobierna un partido que es Ciudadanos. Sen tíos muy orgullosos. No somos un partido de la oposición. Somos el partido que gobierna en Madrid y nosotros no dejamos las cosas a media", ha dicho reprochando la decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones en la mitad de la legislatura.

LOGROS NARANJAS

Así, ha enumerado algunos de los logros conseguidos por la formación liderada por Inés Arrimadas como el milagro económico de Madrid, recordando que el Área de Economía está en manos de Ciudadanos al igual que la hostelería.

"Las 3.000 terrazas de Madrid recordar, las hizo vuestra vicealcaldesa", ha recalcado agregando que cuando se hable de que la capital es un referente cultural, hay que recordar que "eso lo hizo Ciudadanos".

"Cuando hablen de los servicios sociales, lo hizo el concejal Pepe Aniorte. Y cuando hablen de cómo baja el precio de la vivienda en Madrid es porque Madrid se está desbloqueando como Madrid Nuevo Norte porque tenemos al concejal desbloqueador Mariano Fuentes, que es de Ciudadanos. Y cuando en tres semanas seamos la capital mundial del deporte, recordad que la concejal de Deportes es Sofía Miranda", ha subrayado apuntando otros logros como "el milagro de Mercamadrid por dar de comer a los madrileños durante la pandemia gracias a Miguel Ángel Redondo", entre otros logros.

"Vamos a seguir haciéndolo porque nosotros no dejamos las cosas a medias. Estoy muy orgullosa del trabajo que estáis haciendo. Os quiero agradecer a los que seguís aquí. A la gente honesta, que tiene principios y que no se vende. Y que sabe que necesitamos un partido de centro liberal. Cuando todo el mundo quiere enfrentar a los madrileños, tiene que haber una tercera España sensata y cuerda que no quiera que nos matemos, que no quiera más trincheras", ha aseverado.

Villacís ha reseñado que después del 4 de mayo, "Madrid no va a ser una ciudad peor, sino que seguirá siendo una ciudad abierta", sin que se haga elegir a "los ciudadanos entre dos bandos, ni Vox ni Podemos".

Por ello, ha asegurado que Cs va a hacer "la mejor campaña que ha hecho nunca porque lo más importante es que España está al borde de tener un país de bandos". "No vamos a ser la excepción de Europa porque ninguna otra está en manos de los extremos", ha advertido.

Finalmente, ha subrayado que Madrid no conoce a Edmundo Bal y que harán que se conozca "al único que fue capaz de decir no al poder" al ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a modificar el escrito presentado ante el Tribunal Supremo en el que inicialmente se acusaba a los líderes independentistas catalanes de un delito de rebelión, para rebajarlo a los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.