Villacís rechaza "patrón de feminista perfecta" y pide "sumar" para un feminismo "justo": "Dejemos de tutelar"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, interviene en un acto conmemorativo por el 8M, en el Auditorio Caja de Música de Centrocentro, a 8 de marzo de 2022 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha rechazado este martes, Día de la Mujer, el "patrón de la feminista perfecta", así como ha abogado por "sumar" en la causa del feminismo, ya que "el feminismo y las conquistas siempre pasan por el hecho de sumar". "Dejemos de tutelar a las mujeres", ha clamado durante su intervención por el día del 8M desde la Caja de Música, en CentroCentro.

Villacís ha llamado a "no colectivizar" al tiempo que ha defendido que "hay tantos feminismos como tipos de mujeres" y "confiar en el feminismo es confiar en cada mujer". "Dejemos de discriminar, de expulsar, de un patrón de feminista perfecta; hay que seguir añadiendo. No queremos test", ha añadido a renglón seguido.

Considera que "cuando se ha acertado es cuando mujeres valientes han querido seguir sumando", algo que contribuye a un "feminismo justo, libre". Ha puesto en valor que el movimiento feminista ha logrado "muchas conquistas a lo largo de los últimos años, décadas, siglos".

Estas conquistas, ha continuado, "han exigido inconformismo, aparcar la pasividad y ser proactivas, hasta conflictivas, emplear las mejores armas, con un gran convencimiento, el de sumar, porque hubo muchas mujeres que a lo mejor no entendían que se debe reflexionar sobre la abolición de la esclavitud o que no entendían por qué se debe votar".

"El feminismo lo ejercemos con nuestros propios actos, siempre pienso que lo hago por una razón, tengo tres hijas y soy la interesada directa, pero considero que el feminismo es el hecho de que no te discriminen por ser mujer, que no te hagan preguntas. Que no te pregunten en una entrevista de trabajo si te vas a casar pronto o quieres ser madre pronto", ha finalizado.