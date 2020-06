Villacís recuerda que el virus sigue presente y llama a ser prudente y cumplir con medidas higiénicas

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado este lunes que el virus de la Covid-19 sigue presente, por lo que ha vuelto a pedir prudencia a los madrileños en la desescalada y ha reiterado la necesidad de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias establecidas para prevenir la propagación de contagios.

"No hemos salido de la pandemia, tenemos que ir con mucho cuidado; me gusta ver a la gente con mascarilla, porque no podemos permitirnos una recaída, y aunque estemos en fase 3 hay muchas cosas que no va a haber", ha señalado desde la reapertura del Hotel Riu Plaza de España.

Sobre la decisión de la Comunidad de no solicitar el pase a la fase 3 de la desescalada, Villacís ha indicado que le parece "bien", puesto que "hay que se prudente". "Vemos en otras partes cómo hay picos, que hay que prevenir... es importante predecir... vamos a evitar tener recaídas, situarnos en otra situación de confinamiento, y tenemos que dar pasos seguros", ha expresado a continuación.

En este punto ha puesto en valor que el Consistorio de la capital fue "el primero que salió con un plan de medidas económicas", como las bonificaciones para el IBI y el IAE. Así, ha destacado que "Madrid ha ido por delante de los deberes".

"Somos de las pocas administraciones que está sometiendo a test a todos sus empleados, es algo que no nos exige la normativa, pero hemos querido ir más allá, tratamos de controlar las situaciones... poco tenemos que demostrar ya, nos pusimos en fase cero antes de que el Gobierno nos pusiese", ha concluido.