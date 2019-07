El vinilo arcoíris vuelve temporalmente al Metro de Chueca con una publicidad de Netflix que coincide con el Orgullo

Publicado 01/07/2019 14:52:14 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vinilo con los colores de la bandera LGTBI ha vuelto de manera temporal a la estación de Metro de Chueca (Línea 5) con una acción publicitaria de Netflix, que coincide con el Orgullo LGTBI y que estará expuesta hasta el próximo 8 de julio, han explicado a Europa Press fuentes de Metro Madrid.

Esta acción publicitaria titulada 'Si miran, que miren.', que se instaló el pasado 20 de junio, recupera a personajes LGTBI de sus series más conocidas, como 'Las Chicas del Cable', 'Élite' o 'The Umbrella Academy'.

Junto a las imágenes se pueden leer mensajes como 'Creerte que le vas a gustar a tu compañero de clase porque es gay, es muy 2008', 'Dejar de ser amigas solo porque te diga que es lesbiana es de antes de 1928' o 'No dramatices, que tu hermano sea gay no es el fin del mundo'.

En julio de 2018 se retiró el vinilo arcoíris al concluir la campaña publicitaria de la serie 'Paquita Salas', también de Netflix, que había decorado con la bandera LGTBI las paredes y puerta de esta estación, parte de la línea que conecta Casa de Campo con Alameda de Osuna.

La primera vez que se incluyó este símbolo LGTBI en esta estación fue en 2016 con la primera campaña de plataforma de contenidos, que contrató la empresa que gestiona la publicidad estática y digital de Metro Madrid, JCDecaux.

Esta, bajo el lema 'Rainbow is the new black' (el arcoíris es el nuevo negro) decoró la estación con la bandera del arcoíris desde los tornos al andén y en vinilo, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI 2016.

Tras finalizar la campaña y alcanzar "mucho éxito" y "aceptación", Metro pidió a JCDecaux conservar el vinilo y la empresa aceptó porque en esos momentos no había otra campaña publicitaria. De cara al Orgullo de 2017, el Gobierno regional convocó un concurso, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), para la contratación del diseño, redacción de proyecto y dirección de las obras para la nueva imagen de la estación.

Finalmente, Netflix lanzó otra campaña en junio y julio de 2017 que obligó al desmontado del vinilo para sustituirlos con publicidad de una nueva serie basada también en el arcoíris. De la misma forma, tras finalizar el Orgullo, Metro pidió a JCDecaux mantener estos símbolos LGTBI.

Finalmente se retiró el año pasado y Metro de Madrid apuntó que se estaba barajando la posibilidad de mantener el vinilo de forma permanente, al margen de campañas publicitarias, situación que no llegó a concretarse.