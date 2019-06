Vinuesa asegura que aceptó el "chantaje" de Cs en Alcobendas de dar un paso atrás y que aún así prefirió al PSOE

Publicado 15/06/2019 12:23:25 CET

ALCOBENDAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Alcobendas hasta este sábado, Ignacio García de Vinuesa, ha asegurado que aceptó el "chantaje" de Ciudadanos, que le reclamaba dar un paso atrás y no optar a la reelección y que aún así la formación naranja ha pactado finalmente con el PSOE.

Así lo ha revelado el edil tras tomar la palabra durante la sesión de investidura, donde ha empezado recordando los datos que salieron de las urnas el pasado 26 de mayo apuntando que "los ciudadanos querían que siguiera gobernando el PP".

"El hecho de que yo no aceptara este chantaje implicaba que yo dañara a Alcobendas y a mi equipo que tanto ha trabajado por la ciudad. Al final, aunque mucha gente me ha dicho que era algo que no debía aceptar, decidí aceptarlo. Mi sorpresa fue que aunque lo hice no lo aceptaron y que el acuerdo del que hablan", ha dado a conocer.

Asimismo, Vinueasa ha apuntado al respecto que ha reflexionado "sobre el daño que le hacía a la ciudad cambiando de gobierno" y que, de ahí, finalmente optara por aceptar la condición de la formación naranja.

Asimismo, por primera vez, ha reconocido que Ciudadanos pidió su paso atrás para apoyar a los populares, una condición que ha tachado de "antidemocrática".

"No han querido reunirse con nosotros más que si yo me iba del Ayuntamiento y a pesar de ello les mandamos más documentación proponiéndoles avanzar", ha revelado.